Pescados y mariscos, así como inversiones en genética, los nuevos negocios del Grupo Bios

“El 2023 fue un año interesante, aunque lo único no positivo fue que no hubo crecimiento en volúmenes. Tuvimos un año con un consumidor muy prudente, un poco preocupado por el gasto en las distintas categorías en las cuales estamos. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, decimos que fue un buen año, porque en lo financiero crecimos cerca del 7 por ciento en ventas, aunque las utilidades netas se redujeron cerca de 10 por ciento frente al año 2022. Fue positivo porque operacionalmente mejoramos”, dice Santiago Piedrahita, presidente del Grupo Bios.

Pero, así como Bios ha incorporado nuevos negocios en su operación, también decidió salir de otros. Este año desinvirtió en Avícola Triple A, que era su negocio de huevos. “Estamos revisando el portafolio validando en qué somos buenos y en qué probablemente no somos los mejores dueños, para garantizar que seamos los mejores en lo que estemos. Consideramos fundamental garantizar que en los negocios en los que estemos podamos generar valor y diferenciación. Y en el huevo, por varios años, nos preguntamos si realmente era un negocio en el cual se generaban sinergias con el resto del portafolio, en distribución y llegada al mercado, y finalmente no las conseguíamos”, manifiesta Piedrahita.

Frente a la situación de la inversión en el país, que se ha venido contrayendo, Piedrahita opina que hay dos razones clave: una, el nivel de tasas actuales, que, en su concepto, inviabiliza muchos proyectos. “Nosotros lo vemos. Hay muchos proyectos de inversión que quisiéramos adelantar, pero las cifras no cierran y no cuadran. Eso, básicamente, es el costo del dinero”. Y la segunda, es un tema de confianza. “Si permanentemente estamos en una dialéctica de desconocer el rol del sector privado o cuestionarlo porque se tiene el convencimiento de que casi todo debería ser estatal, pues obviamente la confianza del inversionista se afecta y se suspenden muchos proyectos hasta no ver señales claras y concretas de confianza”.