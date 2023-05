Presidente Petro en la firma del Plan de Desarrollo: “el Gobierno va por la tierra, hablaremos para que sea voluntario”

En una alocución de más de dos horas, el presidente Gustavo Petro se refirió a varios de los temas gruesos que hacen parte del contenido del Plan de Desarrollo, luego de firmar la ley con la cual, ahora, “el Gobierno del Cambio gobernará con su propio plan. Antes gobernábamos con el de Duque”, sostuvo en la comunidad de Inírida (Guainía), la cual escogió porque recopila los ejes de la hoja de ruta del cuatrienio: agua, seguridad y justicia social, derecho a la alimentación y transición productiva.

El tema de la tierra fue uno de los que estuvo en el foco de los mensajes enviados por el mandatario, por lo cual se refirió al hecho de que el Congreso de la República, durante el trámite que surtió allí el Plan de Desarrollo, hubiera tumbado el artículo que buscaba obligar a muchos a vender su propiedad y permitir así que el Gobierno la distribuyera, para incentivar la producción agrícola más que la ganadera.

Para referirse al problema de la tierra, Petro retomó pasajes de la historia de Colombia en los que ha primado la violencia, para expresar que “la tierra es la base de la paz, de la justicia social”, dos temas transversales en su programa de gobierno. En consecuencia, reconoció que allí, el Plan de Desarrollo tiene un gran vacío, porque, “o refrenaron, lo refrenaron, lo refrenaron” (insistió), refiriéndose a lo sucedido en el Congreso de la República, donde no lograron pasar artículos relacionados con el tema.

En firma del Plan de Desarrollo por parte del presidente Gustavo Petro, en Inírida, Guainía, niños de la comunidad hicieron una representación alrededor del alimento. - Foto: Transmisión Youtube

La paz va porque va

En defensa de la reforma agraria que busca adelantar, el presidente enfatizó en que “la tierra tiene una función social, y es producir, lo dice la Constitución colombiana, tanto la vieja como la nueva”.

Por ello, sostuvo que “con una distribución democrática de la tierra hay más producción, más riqueza, no hay hambre, eso se llama justicia social”. Fue así como aprovechó para reclamar al Congreso de la República, que no aprobó el camino para que esas metas se hicieran realidad. “¿Por qué le impidieron al Gobierno ir por la tierra? Eso es retroceder frente a lo que ya se había hecho, con César Gaviria, con los Lleras, con Alfonso López Pumarejo. El Congreso, sin darse cuenta, nos devolvió siglo y medio de luchas. Solo para impedir que el Gobierno solucionara el almendrón de la guerra”.

A juicio del mandatario, lo que buscaba era poder decirle al latifundista que vendiera la mitad de su tierra a precio comercial, lo que, a la par, le permitiría tener más árboles para sus vacas (en la otra mitad). “¿Qué le asustó al Congreso de esa posibilidad si es la vía de la paz?”, cuestionó Petro.

Plan Nacional de Desarrollo - Foto: Presidencia

Reclamó porque –según dijo– en el Legislativo “cerraron ese camino”, lo que catalogó como “una enorme irresponsabilidad histórica”.

El hecho sucedido en el Congreso lo mencionó, de acuerdo con su explicación, porque, a su juicio, “es una de las grandes manchas del Plan de Desarrollo”.

No obstante, aseguró que no se dará por vencido. “Hay que pasar por encima, porque nos obligan a seguir con leyes más radicales para ir por la tierra. Cuando pudo ser más tranquilo. Estábamos apenas a unos metros de lograr una solución que tanta gente en dos siglos no ha podido”.

El presidente manifestó que “ese sector de latifundistas debe entender que ya es momento de acabar la mentalidad feudal. Pensamos en la tierra y creemos que todavía se maneja como los señores feudales y excluimos al campesino”.

En conclusión, Petro puso sobre el tapete el diálogo, pero “no para arrodillarse”.

Enfatizó en que va por una reforma agraria, lo que implica, “dadas las circunstancias, que el Gobierno va por la tierra. Hablaremos para que sea voluntaria”.