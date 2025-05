Reforma pensional: se agota el tiempo y aún hay incertidumbre sobre la forma en que entrará en vigencia

La reforma pensional no solo está en vilo por la decisión que deberá tomar la Corte Constitucional con respecto a su exequibilidad y las dudas recientes que se han generado al asociarla con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, sino también porque quedan menos de dos meses para que entre en vigencia y aún falta mucho por aclarar debido a los grandes cambios que en ella se plantean.

Tras su aprobación, en julio de 2024, se habló de la cantidad de decretos reglamentarios que se necesitarían para que la reforma arrancara en firme. No obstante, desde entonces no se han emitido muchas normas y, por el contrario, la decisión del Gobierno fue expedir un Decreto Único Reglamentario (DUR), que, pese a tener 100 páginas, dejó bastantes temas en el limbo.

Desde el Gobierno consideran que ya con el DUR podrá iniciar el nuevo esquema de jubilación del país, el cual crea un sistema de pilares (solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario) y llevará a todos los trabajadores a cotizar a Colpensiones. No obstante, aquellos que devenguen más de 2,3 salarios mínimos también deberán cotizar lo que esté por encima de ese valor en una Accai, que son las nuevas entidades que remplazarán lo que hoy hacen los fondos privados.

Según los expertos, la principal falencia del DUR es no haber reglamentado el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Este fondo, que administrará el Banco de la República, es clave para garantizar que los aportes mensuales de los trabajadores no se destinen solo a pagar las pensiones actuales, sino que también aseguren recursos para las jubilaciones futuras. Otra carencia del DUR tiene que ver con los cotizantes a pensiones que están en el régimen de transición, es decir, aquellos a los que no les aplicará el nuevo sistema, sino que seguirán bajo los parámetros de la Ley 100 de 1993.