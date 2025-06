La regla fiscal es un instrumento que le permite al país mantener la credibilidad y confianza de los mercados internacionales, y asegura la sostenibilidad macroeconómica y de las finanzas públicas para que no se superen los límites de la deuda. Sin embargo, las cuentas del Gobierno no se están dando, los ingresos no han sido los esperados y hay una tentación de mayor gasto en un año preelectoral.