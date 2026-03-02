AC Hotels By Marriott avanza en Medellín con cierre de tejado en Rivana Business Park

Medellín celebró el cierre de tejado del hotel AC Hotels By Marriott, que se construye en la tercera etapa de Rivana Business Park, en el sector empresarial de la ciudad. El evento privado se realizó en el rooftop del piso 25 de la segunda etapa del complejo y reunió a directivos de QBO Constructores, Bienes & Bienes, AC Marriott y Bancolombia, empresas vinculadas al desarrollo del proyecto.

La iniciativa responde al comportamiento del turismo de negocios en la capital antioqueña, que registra una ocupación hotelera cercana al 70 %. Según el Sistema de Inteligencia Turística de Medellín, en 2025 la ciudad recibió 1,2 millones de turistas extranjeros, lo que representó un crecimiento del 11,7 % frente al año anterior.

“Celebrar este cierre de tejado es un orgullo y demuestra que Rivana es una realidad que continúa avanzando. Estamos consolidando nuestra presencia en una zona con un requerimiento hotelero fundamental para el sector corporativo más importante de Antioquia. Este hotel es una pieza clave que potencia nuestro ecosistema empresarial, permitiéndonos ofrecer una experiencia integral a las multinacionales que eligen a Medellín y sentando las bases para las próximas etapas de nuestro desarrollo”, afirmó Rafael Londoño Lema, presidente de QBO Constructores.

El desarrollo, con una inversión aproximada de 40 millones de dólares, es gerenciado por QBO Constructores y construido por Bienes & Bienes, con apoyo y financiación de Bancolombia. El complejo cuenta con la participación de fondos como Inmoval (Credicorp Capital) y PEI Asset Management.

Rivana Business Park alberga empresas como Tigo y Huawei en su primera etapa, y en la segunda incluye a Accenture, Mercado Libre, Seguros Bolívar y Banco Davivienda con sus filiales. El proyecto avanza hacia fases de acabados y dotación técnica, con certificación LEED Gold. Se estima que el hotel inicie operaciones en el primer trimestre de 2027.