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Avance de energías renovables se expande en más de 20 departamentos: Caribe, centro y llanos lideran la transición energética

El crecimiento regional impulsa la diversificación de la matriz energética, aunque persisten retos regulatorios y financieros para acelerar los proyectos.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 12:23 p. m.
Panel sobre transición energética en Colombia
Panel sobre transición energética en Colombia Foto: Suministrada / API

La transformación energética del país avanza con proyectos en operación y construcción en más de 20 departamentos, de acuerdo con el balance 2026 del sector renovable. La costa Caribe, el centro del país y los llanos orientales concentran el crecimiento.

Colombia registra 3.001 MW en operación o pruebas en proyectos de mediana y gran escala, además de más de 1.200 MW en recursos distribuidos. A esto se suman 1.043 MW listos para iniciar construcción en 2026. Esta capacidad contribuye a diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de fuentes convencionales.

La región Caribe lidera el desarrollo. Atlántico alcanza 948,2 MW en operación o pruebas y 29,4 MW en construcción. Cesar, Córdoba y Magdalena también presentan avances, mientras La Guajira registra un ritmo menor por dificultades sociales y retrasos en transmisión.

En el centro del país, Tolima y Cundinamarca concentran cerca de 350 MW cada uno. En los Llanos Orientales, Meta, Casanare y Arauca avanzan en la incorporación de proyectos renovables.

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“Colombia ya demostró que la transición energética es posible. El avance es real y está transformando regiones enteras, pero ahora el desafío es acelerar. Si no resolvemos los cuellos de botella regulatorios y financieros, el ritmo no será suficiente para garantizar seguridad energética y competitividad en los próximos años”, afirmó Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de SER Colombia.

El respaldo ciudadano se refleja en un 96 % de apoyo a la energía solar y un 88 % a la eólica. Sin embargo, de los 5.843 MW en desarrollo, solo 685 MW están cerca de iniciar construcción, mientras 5.086 MW no alcanzan cierre financiero y más de 300 trámites presentan demoras.

Para evitar un déficit hacia 2027, se requieren al menos 6.000 MW adicionales en cinco años, con inversiones cercanas a 5.000 millones de dólares. Este panorama será abordado en el 9° Encuentro y Feria Renovables Latam, del 22 al 24 de abril en Barranquilla.