BBVA amplía su red y permitirá retiros en más de 2.700 puntos D1 en todo el país

La entidad reforzó su estrategia de cercanía y acceso al efectivo al sumar a D1 como nuevo corresponsal.

Redacción Economía
27 de noviembre de 2025, 10:30 p. m.
Es importante mantener el PIN en secreto y no compartirlo con nadie.
Clientes de BBVA ahora pueden realizar retiros de efectivo en más de 2.700 tiendas D1 en todo el país.

BBVA anunció una nueva alianza estratégica con la cadena de tiendas D1 que permitirá a sus clientes realizar retiros de dinero con su tarjeta débito en cualquiera de los establecimientos de la marca a nivel nacional. Con esta incorporación, el banco suma 2.700 nuevos puntos de atención y alcanza una red total de 60.000 corresponsales bancarios.

A partir de esta alianza, los usuarios de cuentas de ahorro y corriente podrán retirar hasta $700.000 por transacción y un máximo de $2.100.000 diarios directamente en los puntos D1. Esta medida busca ofrecer mayor cercanía, rapidez y conveniencia, reduciendo la necesidad de desplazarse a sucursales bancarias y facilitando el acceso a efectivo.

Teclados falsos o piezas sueltas son señales de alerta en cajeros automáticos manipulados.
Con la alianza entre BBVA y D1, la entidad bancaria amplía su red de corresponsales a 60.000 puntos disponibles.

La expansión de la red de corresponsales hace parte de la estrategia de BBVA para fortalecer la bancarización en Colombia y ofrecer soluciones acordes a los cambios en los hábitos de los consumidores, reforzando su apuesta por la innovación y la presencia en el territorio.

Además, la entidad recuerda que su operación en Colombia es una de las más robustas de la región, con 400 oficinas en los 32 departamentos, 5,9 millones de clientes y un equipo de más de 5.000 colaboradores.

