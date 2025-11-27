BBVA amplía su red y permitirá retiros en más de 2.700 puntos D1 en todo el país

BBVA anunció una nueva alianza estratégica con la cadena de tiendas D1 que permitirá a sus clientes realizar retiros de dinero con su tarjeta débito en cualquiera de los establecimientos de la marca a nivel nacional. Con esta incorporación, el banco suma 2.700 nuevos puntos de atención y alcanza una red total de 60.000 corresponsales bancarios.

A partir de esta alianza, los usuarios de cuentas de ahorro y corriente podrán retirar hasta $700.000 por transacción y un máximo de $2.100.000 diarios directamente en los puntos D1. Esta medida busca ofrecer mayor cercanía, rapidez y conveniencia, reduciendo la necesidad de desplazarse a sucursales bancarias y facilitando el acceso a efectivo.

Con la alianza entre BBVA y D1, la entidad bancaria amplía su red de corresponsales a 60.000 puntos disponibles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La expansión de la red de corresponsales hace parte de la estrategia de BBVA para fortalecer la bancarización en Colombia y ofrecer soluciones acordes a los cambios en los hábitos de los consumidores, reforzando su apuesta por la innovación y la presencia en el territorio.