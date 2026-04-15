Bogotá acoge encuentro sobre aplicación de inteligencia artificial en empresas

El 16 de abril se realizará en Bogotá el evento ‘IA aplicada al negocio’, un espacio orientado a analizar el impacto de la inteligencia artificial en las empresas colombianas. La jornada reunirá a líderes empresariales que compartirán experiencias de implementación y expondrán modelos de éxito en el uso de estas tecnologías.

El encuentro es convocado por Colsof y hace parte de su serie de eventos itinerantes IT Talks, que también tendrán lugar en Barranquilla, Medellín y Cali. La iniciativa busca abrir espacios de transferencia de conocimiento, en un contexto en el que la inteligencia artificial ha pasado de ser una promesa a convertirse en una herramienta utilizada para la obtención de resultados en distintas organizaciones.

Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025), Colombia ocupa la cuarta posición en la región en adopción de estas tecnologías, por detrás de Chile, Brasil y Uruguay. El informe destaca avances en integración de soluciones, automatización de procesos y optimización en la toma de decisiones.

Ricardo Rodríguez, gerente de Colsof, señaló que “mediante este panel de expertos, por primera vez tendremos la oportunidad de conocer y compartir los desafíos técnicos, los aprendizajes estratégicos y las experiencias tangibles de diferentes organizaciones colombianas tras la toma de decisiones clave al enfrentar la implementación de la IA en muchos de sus procesos en nuestro medio”.

Rodríguez agregó que “la combinación de políticas públicas, la inversión privada y la formación de talento especializado permitirá que las empresas nacionales no solo fortalezcan su competitividad, sino que también impulsen un modelo de desarrollo sostenible y socialmente responsable”.

El evento contará con la participación de Edgardo Arrieta, chief information security officer de Geopark; Bryan Montoya, director de Analítica Avanzada del Banco de Occidente; y Arnulfo Villalba, gerente de Tecnología de Compensar Salud, quienes abordarán el impacto de la IA en sectores como oil and gas, el financiero y la salud.