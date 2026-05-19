Burger King Colombia lanza alianza con ‘Star Wars’ inspirada en ‘The Mandalorian and Grogu’

Burger King Colombia anunció una alianza con el universo de Star Wars inspirada en The Mandalorian and Grogu, que estará vigente entre el 27 de abril y el 5 de junio en establecimientos del país.

La iniciativa incluye productos temáticos, artículos coleccionables y elementos visuales relacionados con la franquicia cinematográfica. Según la compañía, la campaña busca integrar la experiencia de consumo con referencias a personajes y elementos de la saga.

Uno de los lanzamientos principales es la Whopper® Mandalorian, una versión de la hamburguesa tradicional de la cadena que incorpora salsa pesto. La empresa señaló que este producto hace parte de la propuesta temática diseñada para la colaboración.

La campaña también contempla el Combo King Jr. Mandalorian, que incluye figuras coleccionables de Grogu y otros personajes asociados a la producción. De acuerdo con la marca, esta línea busca conectar con seguidores de distintas generaciones de Star Wars.

Además de los productos de comida, los puntos de venta contarán con coronas temáticas, mugs y empaques oficiales alusivos a la saga. Estos elementos estarán disponibles en restaurantes seleccionados durante el periodo de la campaña.

La colaboración podrá encontrarse en compras realizadas en mostrador, servicios de domicilio y puntos ubicados en aeropuertos.

En la información divulgada por la compañía se señala que la iniciativa pretende vincular la experiencia de entretenimiento cinematográfico con la oferta de la cadena de restaurantes. También se invita a los consumidores a participar de la campaña bajo el mensaje “¡que la Fuerza los guíe a su Burger King más cercano para emprender esta misión con la Whopper® Mandalorian! May the Force —y el sabor legendario— be with you!”.