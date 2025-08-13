Suscribirse

Cápsula

Cambio en la dirección de McCann Worldgroup Colombia. Este es su nuevo líder

El ejecutivo reemplazará a Álvaro José Fuentes, quien deja la agencia tras más de tres décadas de liderazgo.

Redacción Economía
13 de agosto de 2025, 5:37 p. m.
Andrés Jiménez liderará la operación de McCann Worldgroup Colombia.
Andrés Jiménez liderará la operación de McCann Worldgroup Colombia. | Foto: McCann Worldgroup

A partir del 1 de septiembre, Andrés Jiménez será el nuevo responsable de la operación de McCann Worldgroup Colombia. Con más de 20 años de trayectoria en la compañía y una amplia experiencia en comunicación estratégica de marketing, Jiménez ha formado parte de equipos que han impulsado campañas reconocidas a nivel nacional e internacional.

Su llegada a la dirección se produce tras el anuncio de Álvaro José Fuentes, quien decidió cerrar un ciclo de más de 30 años en la agencia. Durante su gestión, Fuentes fortaleció el posicionamiento de McCann en el país, elevó sus estándares creativos y estratégicos, y lideró proyectos que se destacaron en festivales internacionales.

propone un programa de orientación sociocultural que permita a los jóvenes transitar de la educación escolar hacia la educación posmedia y, posteriormente, hacia el mercado laboral.
Estrategias, planificación, desarrollo creativo y producción de materiales integrados en todas las plataformas de medios, son algunos de los fuertes de esta empresa. | Foto: Agencia 123rf

Luis Machorro, Managing Director de McCann Worldgroup Hispanoamérica, expresó: “Álvaro ha sido mucho más que un líder para nuestra organización; entendió como pocos la evolución de nuestra industria. Su decisión de emprender nuevos proyectos refleja precisamente esa inquietud por seguir reinventándose que siempre lo ha caracterizado. Le agradecemos profundamente su dedicación y celebramos su trayectoria y legado, así como esta nueva etapa que comienza”.

En sus declaraciones, Fuentes expresó “Después de más de 30 años construyendo junto a equipos brillantes, clientes visionarios y campañas que han transformado marcas, es tiempo de explorar nuevos territorios donde pueda aportar desde otra perspectiva.”

Lo más leído

1. “No vamos no porque no queramos”: Gustavo Petro argumentó por qué no estará en las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. “Honraré la memoria de tu hijo”: María Claudia Tarazona asegura que su pequeño tiene grabado en cada célula el amor de su papá
Contexto: Inteligencia artificial y marketing en economías emergentes: visión desde América Latina

La transición marca un cambio significativo en la dirección de una de las operaciones más destacadas del sector publicitario colombiano, con la mirada puesta en la innovación y el crecimiento

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan a hombre que atacó brutalmente a mujer y la arrastró desnuda por el cabello en Buenaventura

2. El discurso completo de María Claudia Tarazona en las exequias de su esposo Miguel Uribe Turbay: “Nuestro amor trasciende este plano terrenal”

3. USCIS anuncia cambios que afectan a quienes solicitan visa laboral en Estados Unidos

4. Miguel Uribe Londoño despidió a su hijo en la Catedral Primada: “Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no desaprovechemos″

5. “Honraré la memoria de tu hijo”: María Claudia Tarazona asegura que su pequeño tiene grabado en cada célula el amor de su papá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Marketingmarketing digitalmarcas colombianastecnologíacomunicación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.