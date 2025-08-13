Cambio en la dirección de McCann Worldgroup Colombia. Este es su nuevo líder

A partir del 1 de septiembre, Andrés Jiménez será el nuevo responsable de la operación de McCann Worldgroup Colombia. Con más de 20 años de trayectoria en la compañía y una amplia experiencia en comunicación estratégica de marketing, Jiménez ha formado parte de equipos que han impulsado campañas reconocidas a nivel nacional e internacional.

Su llegada a la dirección se produce tras el anuncio de Álvaro José Fuentes, quien decidió cerrar un ciclo de más de 30 años en la agencia. Durante su gestión, Fuentes fortaleció el posicionamiento de McCann en el país, elevó sus estándares creativos y estratégicos, y lideró proyectos que se destacaron en festivales internacionales.

Estrategias, planificación, desarrollo creativo y producción de materiales integrados en todas las plataformas de medios, son algunos de los fuertes de esta empresa. | Foto: Agencia 123rf

Luis Machorro, Managing Director de McCann Worldgroup Hispanoamérica, expresó: “Álvaro ha sido mucho más que un líder para nuestra organización; entendió como pocos la evolución de nuestra industria. Su decisión de emprender nuevos proyectos refleja precisamente esa inquietud por seguir reinventándose que siempre lo ha caracterizado. Le agradecemos profundamente su dedicación y celebramos su trayectoria y legado, así como esta nueva etapa que comienza”.

En sus declaraciones, Fuentes expresó “Después de más de 30 años construyendo junto a equipos brillantes, clientes visionarios y campañas que han transformado marcas, es tiempo de explorar nuevos territorios donde pueda aportar desde otra perspectiva.”