Compañía de IBM proyecta un crecimiento del 30% en 2026 impulsado por la aceleración de la IA

Bluetab, an IBM Company, consultora española especializada en data e inteligencia, cerró el año con más del 20% de crecimiento en Colombia y Perú, impulsada por migraciones de datos, proyectos de analítica avanzada y una demanda acelerada de soluciones de IA generativa en sectores como como finanzas, telecomunicaciones, retail, energía y manufactura.

Para 2026, Bluetab proyecta un crecimiento de 30%, impulsado por el desarrollo de soluciones de IA aplicada al negocio, con foco en tres líneas estratégicas: Migracion de datos, Gobierno de Datos, Agentes y Multiagentes de IA y GenIA.

“Nuestra meta es que Bluetab sea reconocida como la firma más sólida en “Data-driven transformation” en Colombia y Perú, combinando especialización técnica, cercanía con el cliente y resultados medibles”, destacó a Jaime Mourão, Country Manager para Colombia y Perú de Bluetab IBM.

Presente en Perú desde 2015 y en Colombia desde 2018, la compañía ha mantenido un crecimiento anual promedio del 30% en Latam reflejo de la confianza del mercado y del impacto de sus soluciones. Su estrategia regional se centra en acelerar la adopción tecnológica, fortalecer la analítica avanzada y fomentar una cultura de datos responsable en sectores empresariales clave.

De cara a 2026, Bluetab prevé que la mayoría de las organizaciones de sectores clave en Latinoamérica habrán migrado a arquitecturas modernas y adoptado ecosistemas de IA generativa, orientados a mejorar la productividad, el servicio al cliente y la eficiencia operativa.

Con un equipo global de más de 1.500 profesionales en Europa y América, Bluetab acompaña a las organizaciones en el desafío de convertir sus datos en decisiones estratégicas, conectando estrategia, tecnología y cultura, en un contexto donde las compañías de la región enfrentan presiones crecientes por eficiencia y reducción de costos.

De acuerdo con Mourão, en los proyectos ejecutados por la consultora durante el último año se han generado reducciones de hasta 30% en costos operativos, retornos de inversión visibles en los primeros meses y automatización de cerca del 70% de los procesos críticos.