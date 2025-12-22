Cápsula

Compañía de IBM proyecta un crecimiento del 30% en 2026 impulsado por la aceleración de la IA

La compañía opera en Perú desde 2015 y en Colombia desde 2018, con crecimiento sostenido en ambos países.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 2:00 p. m.
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial Foto: Getty Images

Bluetab, an IBM Company, consultora española especializada en data e inteligencia, cerró el año con más del 20% de crecimiento en Colombia y Perú, impulsada por migraciones de datos, proyectos de analítica avanzada y una demanda acelerada de soluciones de IA generativa en sectores como como finanzas, telecomunicaciones, retail, energía y manufactura.

Para 2026, Bluetab proyecta un crecimiento de 30%, impulsado por el desarrollo de soluciones de IA aplicada al negocio, con foco en tres líneas estratégicas: Migracion de datos, Gobierno de Datos, Agentes y Multiagentes de IA y GenIA.

“Nuestra meta es que Bluetab sea reconocida como la firma más sólida en “Data-driven transformation” en Colombia y Perú, combinando especialización técnica, cercanía con el cliente y resultados medibles”, destacó a Jaime Mourão, Country Manager para Colombia y Perú de Bluetab IBM.

Presente en Perú desde 2015 y en Colombia desde 2018, la compañía ha mantenido un crecimiento anual promedio del 30% en Latam reflejo de la confianza del mercado y del impacto de sus soluciones. Su estrategia regional se centra en acelerar la adopción tecnológica, fortalecer la analítica avanzada y fomentar una cultura de datos responsable en sectores empresariales clave.

Cápsulas

Un giro estratégico en la banca regional: Grupo Cibest vende Banistmo en Panamá

Cápsulas

Confiar cerró 2025 con avances en inclusión financiera y digitalización del sistema cooperativo

Cápsulas

Vino de alta gama y reconocido este 2025 le apuesta al mercado colombiano

Cápsulas

Fundación anuncia apertura de becas para deportistas de estratos 1, 2 y 3

Cápsulas

La demanda eléctrica seguiría en aumento en 2026 y los precios enfrentarían presiones de hasta 40 % en el segundo semestre

Cápsulas

Cambios en la dirección de la Financiera de Desarrollo Nacional. Nombran presidente encargado

Cápsulas

CAF destina 3.175 millones de dólares para infraestructura en Latinoamérica

Educación

IBM y Biz Nation ofrecen formación gratuita en habilidades tecnológicas para Colombia y EE. UU.

Cápsulas

Multinacional estadounidense y Naciones Unidas presentan herramientas para pronosticar el acceso a la energía y la equidad energética

Sostenible

Inteligencia Artificial: así transforma la sostenibilidad empresarial en América Latina

De cara a 2026, Bluetab prevé que la mayoría de las organizaciones de sectores clave en Latinoamérica habrán migrado a arquitecturas modernas y adoptado ecosistemas de IA generativa, orientados a mejorar la productividad, el servicio al cliente y la eficiencia operativa.

Con un equipo global de más de 1.500 profesionales en Europa y América, Bluetab acompaña a las organizaciones en el desafío de convertir sus datos en decisiones estratégicas, conectando estrategia, tecnología y cultura, en un contexto donde las compañías de la región enfrentan presiones crecientes por eficiencia y reducción de costos.

De acuerdo con Mourão, en los proyectos ejecutados por la consultora durante el último año se han generado reducciones de hasta 30% en costos operativos, retornos de inversión visibles en los primeros meses y automatización de cerca del 70% de los procesos críticos.

VER MÁS

IBMEmpresas

Mas de Cápsulas

Para Hawking, la falta de alineación entre instrucciones y acciones podría desencadenar consecuencias inesperadas.

Compañía de IBM proyecta un crecimiento del 30% en 2026 impulsado por la aceleración de la IA

Juan Carlos Mora inició su camino en Bancolombia hace más de tres décadas. Llegó a la presidencia del grupo empresarial y ahora lidera la evolución a Grupo Cibest.

Un giro estratégico en la banca regional: Grupo Cibest vende Banistmo en Panamá

Los avances digitales de Confiar durante 2025

Confiar cerró 2025 con avances en inclusión financiera y digitalización del sistema cooperativo

Por qué no se debe volver a poner el corcho luego de que la botella de vino se abre

Vino de alta gama y reconocido este 2025 le apuesta al mercado colombiano

Premier League x Nike reviven mítico balón en su despedida de la liga

Fundación anuncia apertura de becas para deportistas de estratos 1, 2 y 3

Cables de energía / Energía eléctrica / Alta tensión / Energía

La demanda eléctrica seguiría en aumento en 2026 y los precios enfrentarían presiones de hasta 40 % en el segundo semestre

Francisco Lozano, expresidente de la FDN

Cambios en la dirección de la Financiera de Desarrollo Nacional. Nombran presidente encargado

.

CAF destina 3.175 millones de dólares para infraestructura en Latinoamérica

Financiación de la ruta que conecta el suroccidente colombiano.

Financiación de un billón de pesos para concesionaria vial en el departamento del Cauca

Grupo Argos

Grupo Argos elige nuevo presidente, tras decisión de la junta directiva. ¿De quién se trata?

Noticias Destacadas