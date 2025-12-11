IBM y Biz Nation ofrecen formación gratuita en habilidades tecnológicas para Colombia y EE. UU.

En respuesta a la creciente demanda de competencias digitales en el ámbito laboral, IBM SkillsBuild y la empresa colombiana Biz Nation establecieron una colaboración estratégica para ofrecer cursos gratuitos de habilidades tecnológicas en Colombia y Estados Unidos. El programa incluye formación en áreas como inteligencia artificial, fundamentos de ciencia de datos, computación en la nube y ciberseguridad.

Según el informe sobre el ‘Futuro del Empleo 2025′ del Foro Económico Mundial, casi el 40 % de las habilidades requeridas en el trabajo están a punto de cambiar, y el 63 % de los empleadores identifica la brecha de competencias como su mayor desafío. En este contexto, la alianza busca garantizar que los participantes puedan acceder a educación tecnológica sin barreras económicas ni infraestructurales.

Stephanie Carvajalino, cofundadora y CEO de Biz Nation USA, señaló: “Tenemos la firme convicción de que el trabajo del futuro será digital, y que tanto en Estados Unidos como en Colombia es fundamental ofrecer oportunidades reales a comunidades vulnerables para que puedan acceder a ese futuro”. Añadió que el principal reto es “superar las desigualdades que han afectado históricamente a quienes tienen menos acceso a educación tecnológica”.

Sobre los cursos

Los cursos serán virtuales, accesibles durante todo el año, y permitirán a los participantes avanzar a su propio ritmo, desde módulos introductorios hasta programas especializados. El enfoque combina teoría y práctica, incluyendo el uso de herramientas de IA para automatización, análisis de datos y colaboración digital, así como desarrollo de habilidades blandas como pensamiento crítico y adaptabilidad.

Los interesados podrán registrarse directamente a través de la plataforma IBM SkillBuild.

La alianza busca democratizar el acceso a cursos en inteligencia artificial, ciencia de datos y computación en la nube, entre otros | Foto: Getty Images

Patricio Espinosa, gerente general de IBM para el Norte de Suramérica, afirmó que “con IBM SkillsBuild y nuestra colaboración con Biz Nation, buscamos abrir oportunidades para aprender sobre IA y otras competencias digitales, impulsando el talento y preparando a las personas para un mercado laboral en constante cambio”.