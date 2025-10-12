Suscribirse

Cápsula

EatCloud lanza convocatoria para que empresas del sector alimentario cumplan la nueva ley sobre desperdicio de alimentos

La iniciativa busca que productores y comercializadores gestionen los excedentes alimenticios conforme a la Ley 2536, que sanciona la destrucción o desecho de productos aptos para el consumo humano.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de octubre de 2025, 7:53 p. m.
-
Mujer tomando tomate | Foto: Getty Images

En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, EatCloud abrió una convocatoria dirigida a productores, comercializadores y grandes compañías del sector alimentario para que se adecuen a la Ley 2536, recientemente aprobada, la cual establece sanciones de hasta 40 salarios mínimos mensuales vigentes para las empresas que destruyan, desechen o afecten la aptitud para el consumo humano de los excedentes alimenticios.

Hasta ahora, muchas empresas optaban por destruir los productos no vendidos, pero con la nueva norma estas prácticas implicarán multas de hasta $60 millones, dependiendo del tamaño de la compañía. La medida busca que los alimentos en buen estado sean aprovechados y lleguen a poblaciones vulnerables. En Colombia, cada año se pierden 9.7 millones de toneladas de alimentos —el 34 % de la producción— mientras más de 4.2 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, según el Departamento Nacional de Planeación.

Jorge Correa, CEO de EatCloud, explicó que “cerca del 40 % de los alimentos producidos en el mundo se desperdician, generando un costo que supera los 2.6 trillones de dólares y el 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero”. Agregó que la plataforma busca “convertir este problema en una oportunidad para generar valor y sostenibilidad”.

EatCloud conecta, mediante inteligencia artificial, los excedentes alimenticios con bancos de alimentos y fundaciones. Las empresas pueden registrar sus productos desde la aplicación y acceder a incentivos tributarios, trazabilidad y reportes ESG. En Colombia ya participan compañías como Grupo Éxito, Makro, Postobón, Ramo, Ecopetrol, Terpel y Hilton. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre en el sitio web de EatCloud (https://www.eatcloud.com/evita-sanciones/).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fecode y centrales obreras anuncian jornada de movilización para defender las reformas sociales del Gobierno Petro

2. 500 mil nuevos peces sembrados en Arjona y Mahates para dinamizar la economía en Bolívar

3. Gustavo Petro dice que quiere demandar al gobierno Trump: busca abogado “norteamericano y libertario”

4. Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, y su agrupación sufren un grave accidente: este es su estado de salud

5. Gustavo Petro acusa a Donald Trump de vetarlo de la firma de paz sobre Gaza y le lanza un duro mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpresasAlimentosDesperdicio de alimentos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.