EatCloud lanza convocatoria para que empresas del sector alimentario cumplan la nueva ley sobre desperdicio de alimentos

En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, EatCloud abrió una convocatoria dirigida a productores, comercializadores y grandes compañías del sector alimentario para que se adecuen a la Ley 2536, recientemente aprobada, la cual establece sanciones de hasta 40 salarios mínimos mensuales vigentes para las empresas que destruyan, desechen o afecten la aptitud para el consumo humano de los excedentes alimenticios.

Hasta ahora, muchas empresas optaban por destruir los productos no vendidos, pero con la nueva norma estas prácticas implicarán multas de hasta $60 millones, dependiendo del tamaño de la compañía. La medida busca que los alimentos en buen estado sean aprovechados y lleguen a poblaciones vulnerables. En Colombia, cada año se pierden 9.7 millones de toneladas de alimentos —el 34 % de la producción— mientras más de 4.2 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, según el Departamento Nacional de Planeación.

Jorge Correa, CEO de EatCloud, explicó que “cerca del 40 % de los alimentos producidos en el mundo se desperdician, generando un costo que supera los 2.6 trillones de dólares y el 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero”. Agregó que la plataforma busca “convertir este problema en una oportunidad para generar valor y sostenibilidad”.