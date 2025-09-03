Suscribirse

Kapital Grupo Financiero se convierte en el primer unicornio de IA en América Latina

El nuevo capital permitirá acelerar la construcción del ecosistema financiero unificado de Kapital Bank, basado en IA.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 8:04 p. m.
Kapital Grupo Financiero anunció el cierre de ronda de financiamiento Serie C por 86 millones de dólares.
Kapital Grupo Financiero anunció el cierre de ronda de financiamiento Serie C por 86 millones de dólares. | Foto: Cortesía

Kapital Grupo Financiero, institución financiera global y la principal plataforma impulsada por inteligencia artificial (IA) para empresas en América Latina, anunció hoy el exitoso cierre de su ronda de financiamiento Serie C por 86 millones de dólares. Con esta operación, la empresa duplicó su valuación a 1,300 millones de dólares en menos de dos años y alcanzó el punto de rentabilidad.

La ronda fue liderada por Tribe Capital y co-liderada por Pelion Ventures, con la participación de Y Combinator, Marbruck Ventures y True Arrow. El nuevo capital permitirá acelerar la construcción del ecosistema financiero unificado de Kapital Grupo Financiero, basado en IA, diseñado para maximizar el desempeño de las empresas en la región.

Desde su origen, Kapital fue concebido como un banco con base tecnológica, estructurado desde cero como infraestructura financiera, y no como una institución heredada con plataformas fragmentadas. Cada sistema fue diseñado para ser eficiente, escalable y automatizado. Esa base le ha permitido desarrollar productos de manera nativa, así como adquirir instituciones financieras tradicionales, desmantelar su infraestructura obsoleta y reconstruirlas sobre su propia plataforma. El resultado: mayores márgenes, mayor permanencia de clientes y menores índices de pérdida en comparación con fintechs que no cuentan con licencia bancaria ni infraestructura propia.

“Estamos muy orgullosos de unirnos al pequeño grupo de unicornios que están surgiendo en América Latina. Kapital Grupo Financiero alcanzó su rentabilidad en menos de dos años y nuestro crecimiento sigue acelerándose gracias a la combinación única de una licencia bancaria y software propio”, señaló René Saul, CEO y cofundador de Kapital Grupo Financiero. “Al adoptar un enfoque regulatorio desde el inicio y garantizar que cada paso de nuestra expansión esté alineado con las disposiciones gubernamentales, Kapital Grupo Financiero establece un nuevo estándar para la banca tecnológica en la región”, añadió.

Esta estrategia ha permitido escalar el balance de Kapital a 3,000 millones de dólares y ampliar su alcance a 300,000 clientes en Colombia, México y Estados Unidos.

