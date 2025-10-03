Suscribirse

La inteligencia artificial se consolida en la investigación de mercados: Ipsos Colombia presentó siete innovaciones en ‘Go IA Bogotá’

La compañía reunió a directivos de alto nivel en ‘Go IA Bogotá’, un espacio que destacó siete soluciones clave que integran creatividad, ética y datos de calidad en la investigación de mercados.

Redacción Semana
3 de octubre de 2025, 9:52 p. m.
Maria Paula Molina, CEO Ipsos Colombia
Maria Paula Molina, CEO Ipsos Colombia

Ipsos Colombia, firma líder en investigación de mercado, celebró en Bogotá un encuentro exclusivo con directivos de empresas nacionales e internacionales en el marco de ‘Go IA Bogotá’, evento que se consolidó como un referente en la conversación sobre cómo la inteligencia artificial está transformando los negocios y la relación con los consumidores.

Durante la jornada, la compañía presentó siete innovaciones que buscan revolucionar la investigación de mercados: CreativeSparkAI, diseñada para evaluar en minutos la reacción de los consumidores frente a campañas; PersonaBot, que convierte los modelos de segmentación en herramientas vivas; SignalsGenAI + Censydiam Communities AI Scan, que permite detectar tendencias emergentes; Ipsos Facto, un sandbox de experimentación con IA; Easy Agent, que simplifica la gestión de encuestas con agentes virtuales; Cemsidyan AI, enfocada en comprender motivaciones profundas de los consumidores; e Ipsos GO AI, iniciativa insignia que centraliza las capacidades de IA de la organización.

Además de la demostración tecnológica, el evento funcionó como un foro de reflexión sobre el futuro de la investigación de mercados en Colombia y América Latina. Allí, ejecutivos y expertos compartieron experiencias sobre la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Este evento en Bogotá nos permitió confirmar que las marcas en el país están listas para integrar la inteligencia artificial en su día a día. La IA no sustituye la inteligencia humana, la complementa y la potencia”, afirmó Maria Paula Molina, CEO de Ipsos Colombia, quien destacó que el compromiso de la compañía es ofrecer soluciones que generen decisiones más rápidas, precisas y conectadas con las personas.

La directiva agregó: “Estamos desarrollando capacidades únicas que facilitan el análisis de texto, entrevistas en video y audio, así como la elaboración de resúmenes a partir de múltiples fuentes, utilizando las herramientas de IA más avanzadas. Y todo en un solo lugar”.

