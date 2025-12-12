Las iniciativas que marcarán el desarrollo del hidrógeno renovable en Colombia

La Armada Nacional de Colombia, Ecopetrol, OPEX y Colibrí Energy fueron seleccionados como ganadores de los Premios CatalHyst H2 por sus proyectos en hidrógeno renovable, elegidos entre más de 40 iniciativas evaluadas por la Confederación de Industrias Alemanas (BDI) y la Cámara de Hidrógeno y Gases Renovables ANDI-Naturgas.

En la categoría Semilla, la Armada fue reconocida por el proyecto ARC ARTURUS, que busca desarrollar el Cluster de Hidrógeno Naval del Caribe Colombiano. La iniciativa contempla fabricar un buque de transporte de personal impulsado con hidrógeno. El capitán de Navío Gustavo Adolfo Velandia Camacho explicó que “la primera fase fue probar la tecnología del hidrógeno en un prototipo pequeño a escala, lo logramos con celdas de hidrógeno y venimos avanzando hacia las otras tres fases que la segunda fase corresponde a un bote”, con una meta de transición tecnológica hacia 2030.

En la categoría Impulso, Ecopetrol fue reconocida por CORAL, el proyecto que instalará un electrolizador PEM de 5 MW en la refinería de Cartagena, previsto para entrar en operación en 2026. Según Cristian Schneider, “es un proyecto que busca aprender para escalar, siendo el más grande en América Latina como un electrolizador capaz de producir hasta 800 toneladas de hidrógeno al año”. En esta misma categoría, OPEX fue premiada por Hidrógeno Andino, la primera planta comercial de fertilizantes verdes del país. Su líder, Juan David Giraldo, señaló que el proyecto busca “generar un mayor crecimiento, no solo para el agro, sino también para que los campesinos y productores de café o cacao, sigan posicionándose a nivel internacional”.

En Transformación, Colibrí Energy fue reconocida por el proyecto ‘Waawaata Green Hydrogen Hub’, que integra energía solar y eólica en la Alta Guajira para producir hidrógeno verde y convertirlo en amoníaco. Juan Esteban Aponte indicó que “La Guajira tiene un potencial muy grande en energía eólica y solar. Para proyectos de hidrógeno verde, esa complementariedad es clave”.