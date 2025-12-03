El hidrógeno sigue siendo la prioridad para Toyota: la prueba de cómo la firma japonesa le sigue apostando a esa tecnología

En septiembre de 2025, el Gobierno Metropolitano de Tokio anunció un proyecto público-privado para impulsar la implementación social del hidrógeno acelerando los esfuerzos para ponerlo en uso práctico.

Taxi de pila de combustible Crown (vehículos eléctricos de pila de combustible). | Foto: Toyota

Como primer paso de la iniciativa, los taxis Crown, vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV), han comenzado a operar en las calles de Tokio.

Aunque los vehículos son grandes y pueden ser difíciles de maniobrar en carreteras estrechas, los datos recogidos durante los planes piloto han señalado que estos vehículos ofrecen un excelente nivel de silencio y aceleración; además, los conductores los han elogiado señalando que “son geniales” y que “Nunca habían conducido un coche tan bien”.

En el momento del rodaje, solo había tres en circulación, pero se prevé la incorporación de 200 para finales del año fiscal 2025, lo que significa más oportunidades para que los pasajeros los prueben. La tarifa base era de 3 dólares (en el momento del rodaje), igual que la de un taxi estándar, lo que facilita su elección.

Los datos recopilados por estos taxis de hidrógeno ayudarán a explorar el equilibrio óptimo entre la oferta y la demanda de hidrógeno. El presidente de Toyota, Koji Sato, quien también es copresidente de la Asociación Japonesa del Hidrógeno, describió la iniciativa como "un primer paso fundamental con importantes implicaciones para la implementación social a gran escala".

Concesionario que funciona con hidrógeno

En la la prefectura de Fukushima se están llevando a cabo más iniciativas de hidrógeno.

En septiembre, Netz Toyota Koriyama abrió el concesionario Asaka, el primero en Japón en utilizar plenamente el hidrógeno.

La tienda está equipada con un generador estacionario de pila de combustible que funciona con hidrógeno. Utiliza el mismo sistema que el Mirai para generar energía, y los tanques de hidrógeno —reutilizados de camiones de pila de combustible— aplican la experiencia técnica adquirida en la fabricación de automóviles.

El concesionario también genera energía mediante células solares de perovskita, que son ligeras, delgadas, flexibles y fáciles de instalar en diversas ubicaciones. La tienda está probando tanto las células azules como las negras para comparar su eficiencia energética.

La firma cuenta con un concesionario que funciona con hidrógeno. | Foto: Getty Images / Peter Dazeley

Ya sea en ciudades o zonas rurales, en taxis o concesionarios, el progreso hacia la implementación social se impulsa mediante el uso del hidrógeno, la identificación de desafíos y la mejora de soluciones a lo largo del camino.