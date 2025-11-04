Latinoamérica premia la creatividad que derriba el sexismo

La celebración de los 10 años de Más Cartagena y el contexto actual abren una ventana para poner la innovación y la tecnología al centro del cambio. Por eso, en la franja “Más Creatividad para la Igualdad”, ONU Mujeres y la Embajada de Suecia realizaron el conversatorio “Del Girl Power al Poder de las Mujeres”: un recorrido histórico del paso de un lema individual a un movimiento colectivo con efectos medibles, más mujeres en liderazgo, más contenido de empoderamiento en línea y redes de apoyo.

Este espacio, imprescindible para reflexionar sobre cómo la tendencia Girl-Power ha impulsado una transformación real en la industria creativa y tecnológica en América Latina contó con la participación de destacadas mujeres de la industria como Paula Barcénas, General Manager y Regional Sales Director región andina en TikTok, Mónica Zuluaga, Gerenta de Mercadeo en ETB y Carolina Ribeiro de Sousa Pinheiro, CEO and Co-Founder Inbrax).

“Cada vez vemos una creciente presencia de las mujeres en la política y los negocios, y aquí es donde ese movimiento cultural del “poder de las mujeres” de la década de 1990 se une a las tendencia contemporánea, que también abarca la lucha continua por la igualdad de género, en la que aspectos como la autonomía económica, la seguridad, los derechos sexuales y reproductivos, siguen siendo áreas cruciales de atención”, indicó Maria Inés Salamanca de ONU Mujeres.