Monticello proyecta crecer 40 % en ventas y ampliar su presencia en el segmento premium

Monticello, del Grupo Nutresa, anunció una estrategia de expansión con la que espera aumentar sus ventas en un 40 % y alcanzar los $100.000 millones al cierre de 2026. La compañía señaló que su objetivo es fortalecer su presencia en el segmento premium y pasar de ser una alternativa asociada a ocasiones especiales a una opción de consumo habitual.

Según la empresa, el crecimiento estará respaldado por innovación, ampliación de categorías y una propuesta centrada en atributos técnicos de calidad. Entre ellos se destacan el uso de sémola de trigo 100 % durum canadiense y un proceso de producción con moldes de bronce, características que, de acuerdo con la marca, favorecen la textura de la pasta y la adherencia de las salsas.

“Estamos evolucionando la categoría que valora la calidad, la experticia y el desempeño en la decisión de compra. Con ‘El placer de elegir bien’ esperamos consolidar a Monticello como el referente premium en Colombia, conectando con un consumidor que hoy busca integrar experiencias de mayor valor en su día a día”, afirmó Ana Milena Dorado, gerente de Mercadeo de Galletas, Pastas y Snacks de Nutresa.

La compañía indicó que busca conectar con consumidores interesados en experiencias gastronómicas, entre ellos los llamados food lovers, los solteros gourmet y familias que buscan incorporar productos de mayor valor agregado en su rutina cotidiana.

“Los colombianos buscan optimizar su gasto sin renunciar a la calidad o al origen, y sus decisiones son cada vez más conscientes, variadas. El poder de elegir bien es poder disfrutar de las experiencias premium habitualmente, y nuestra apuesta es innovar llevando experiencias de alto valor al consumo cotidiano”, afirmó Pilar Castrillón, jefe de Marca Monticello.

Como parte de esta estrategia, la empresa lanzó Farfalle, una nueva referencia de pasta corta inspirada en una figura tradicional del norte de Italia. “El Farfalle es una pasta gourmet, práctica, versátil y visualmente potente. Una innovación que los consumidores esperaban, que permite crear preparaciones para compartir de manera muy simple”, concluyó Castrillón.