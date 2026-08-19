Oficinas flexibles ganan espacio en el mercado corporativo de América Latina

La demanda de oficinas flexibles continúa creciendo en América Latina, impulsada por empresas que buscan adaptar sus espacios de trabajo a nuevos esquemas laborales y reducir la complejidad asociada con su operación. En este contexto, el modelo Office as a Service permite acceder a oficinas listas para funcionar mediante un pago mensual.

Según el Informe del mercado de oficinas de América Latina, la demanda de estos espacios creció 43% durante el último año y superó los 1,2 millones de metros cuadrados. Para Pablo Senmartín, director regional de Camp by Contract Workplaces, este comportamiento refleja un cambio en la forma de financiar y administrar los espacios corporativos.

“En lugar de destinar recursos a la adecuación, equipamiento, operación y administración de oficinas alquiladas, hoy las organizaciones buscan que el espacio deje de ser un proyecto de infraestructura para convertirse en un servicio completamente administrado. De esa manera pueden concentrar sus recursos financieros y operativos en su actividad principal, mientras un proveedor asume el diseño, la construcción, el mobiliario, la tecnología, el mantenimiento y la gestión del espacio de trabajo. Con ello, las empresas transforman una inversión de capital (CAPEX) en un gasto operativo (OPEX)”, explica.

El modelo también concentra en un solo proveedor tareas que tradicionalmente requerían la coordinación de arquitectos, constructoras, empresas de mobiliario, tecnología, mantenimiento y servicios generales. Además, permite modificar los espacios según las necesidades de cada organización.

Víctor Feingold, chairman de Contract Workplaces, señala que este proceso sigue una lógica similar a la incorporación de servicios tecnológicos bajo suscripción. “Las empresas entendieron que no necesitan ser propietarias de todos los activos para operar de manera eficiente. Hoy buscan acceder a oficinas listas para funcionar, que evolucionen al ritmo de su organización y les permitan destinar capital a iniciativas que generen mayor valor para el negocio. Por ello, Office as a Service representa uno de los cambios más importantes que está viviendo hoy la industria de los espacios de trabajo”, afirma.

Camp by Contract Workplaces opera en 14 países de América Latina y prevé extender el modelo hacia Estados Unidos.