Presidente de Asocolflores entró al Salón de la Fama de la floricultura global

El presidente de Asocolflores, Augusto Solano, fue reconocido por la Sociedad Americana de Floristas (SAF).

Redacción Economía
21 de agosto de 2025, 4:09 p. m.
Augusto Solano presidente de Asocolflores, entra al Salón de la Fama de la floricultura.
Augusto Solano, presidente de Asocolflores. | Foto: Flowers of Colombia by Asocolflores

Augusto Solano, presidente de Asocolflores, recibió el máximo reconocimiento de la Sociedad Americana de Floristas (SAF): su ingreso al Salón de la Fama de la floricultura, durante la convención número 140 realizada en Phoenix, Estados Unidos.

El galardón, respaldado por entidades como la Floriculture Sustainable Initiative (FSI), Unión Fleurs y American Floral Endowment (AFE), es considerado el mayor honor de esta industria a nivel internacional, ya que destaca a quienes han realizado contribuciones trascendentales y duraderas.

Augusto Solano recibe reconocimiento de entrar al Salón de la Fama de la floricultura.
Augusto Solano recibe reconocimiento de entrar al Salón de la Fama de la floricultura. | Foto: Asocolflores

“Augusto es un verdadero embajador de la industria floral. Ha dedicado su tiempo y energía para garantizar que la industria de la floricultura prospere, sea reconocida e impulse la sostenibilidad. Su apoyo y colaboración han ayudado a elevar a los miembros de la industria a través de la educación, la innovación y la gestión de recursos.”, señaló Debi Chedester, directora ejecutiva del American Floral Endowment.

Por su parte, Solano afirmó que este reconocimiento refleja no solo su trayectoria, sino también la resiliencia y el compromiso del sector colombiano, que se mantiene como referente mundial en producción y exportación de flores.

Con este premio, la floricultura nacional consolida su liderazgo global y refuerza su papel como uno de los principales símbolos de representación internacional del país.

