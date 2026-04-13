Gremio de floricultores cambia de presidente: Laura Valdivieso será la nueva directiva de Asocolflores

Este lunes, 13 de abril, la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Asocolflores anunció, a través de un comunicado, que la exviceministra de Comercio Exterior y experta en diplomacia, Laura Valdivieso asumirá la presidencia de la agremiación. Liderará el fortalecimiento de la capacidad logística, para expandir los mercados estratégicos de las Flores de Colombia desde una visión renovada.

La nueva directiva tiene más de 20 años de trayectoria en los sectores público y privado, como dirigente gremial y liderando políticas de exportaciones, acceso a mercados y desarrollo económico será fundamental en el contexto geopolítico actual.

Laura Valdivieso asume la presidencia de Asocolflores a partir del 13 de abril de 2026. Foto: Mincomercio

En su experiencia como viceministra de Comercio Exterior, lideró las operaciones para que el sector exportador estuviera exceptuado del cierre de la economía durante la pandemia e impulsó el diseño y ejecución de la Política de Promoción de Exportaciones como motor de crecimiento y desarrollo económico y social.

El nombramiento se dio luego de un proceso de selección riguroso liderado por una Comisión nombrada por la Junta, con el apoyo de una firma head-hunter especializada en identificación de liderazgos de alto impacto. Indicaron que a partir del 13 de abril, asumirá el cargo.

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“Después de casi 30 años, una mujer liderará el gremio que genera más de 240.000 empleos formales directos e indirectos. Cerca del 60% de los empleos directos son mujeres y el 55% madres cabeza de familia, que a su vez representan el 70% del total de los empleos femeninos formales del sector agrícola del país, lo que posiciona al sector como un pilar de crecimiento inclusivo y desarrollo territorial, con impacto directo en la equidad y la generación de empleo formal del país”, precisa el gremio.

El sector floricultor colombiano genera más de 240.000 empleos y es uno de los principales exportadores a nivel mundial. Foto: Asocolflores

Respecto a su perfil, Valdivieso es abogada especialista en Negocios Internacionales y cuenta con una maestría en Política Pública y Negocios Internacionales de la Universidad de Georgetown.

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Indicaron que también tiene un gran conocimiento sobre la floricultura, que se ha construido desde la gestión y la política pública. Su experiencia reciente en Washington, donde coordinó esfuerzos orientados a proteger la ventaja competitiva de las flores colombianas en un entorno altamente dinámico, le ha permitido desarrollar una comprensión profunda del mercado estadounidense y de sus marcos regulatorios. Este recorrido la posiciona como una interlocutora estratégica ante el Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos, destino del 80% de las exportaciones.