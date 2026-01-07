Propuesta sobre modelo económico plantea un nuevo contrato social y afirma que “la libertad se ejerce, no se mendiga”

El empresario colombiano Cristian Halaby Fernández presentó una propuesta orientada a transformar el modelo económico del país, expuesta en el texto titulado El Sueño Colombiano: Libertad, Rebeldía y Futuro, en la que plantea cambios en el rol del Estado, una mayor autonomía ciudadana y la necesidad de replantear el contrato social vigente, con una proyección hacia 2026.

Halaby, economista y politólogo, es presidente de BYCSA S.A. y de la Cámara Ambiental del Plástico, desde donde representa a cerca de 150 empresas del sector. En su planteamiento, sostiene que el modelo económico actual requiere una relación distinta entre el Estado y la ciudadanía, en la que el Gobierno deje de imponer restricciones y se concentre en habilitar condiciones para la creación de riqueza.

En ese contexto, señala que la libertad no debe entenderse como una carga impuesta por el poder, sino como una herramienta para la construcción individual y colectiva, al indicar que no puede ser un “hierro en el cuello”, sino un “hierro en las manos”. La propuesta retoma además una referencia al himno antioqueño —“Yo que nací altivo y libre sobre una sierra antioqueña”— como parte de su argumentación sobre la autonomía ciudadana.

El planteamiento sostiene que el contrato social vigente es incompleto y que la ciudadanía debe dejar de ser “súbdita” de los líderes de turno. En ese sentido, Halaby afirma: “La libertad se ejerce, no se mendiga. El contrato social colombiano aún está por escribirse con seriedad, y debe hacerlo el ciudadano altivo y libre, no el dictador ni el caudillo”.

La propuesta también aborda la necesidad de consolidar una identidad económica propia, sin replicar modelos externos como el “sueño americano” o el “sueño europeo”, y plantea la construcción de un “sueño colombiano” enfocado en exportar talento e impulsar el desarrollo interno.

Finalmente, el planteamiento señala que el desarrollo económico debe estar acompañado por infraestructura, educación y respeto por la diversidad de pensamiento, y concluye: “El futuro no se espera: se construye”.