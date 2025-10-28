Subasta histórica de café colombiano alcanza precio récord y consolida su participación internacional

En el marco de Cafés de Colombia Expo 2025, la subasta virtual Craft Selection marcó un hito para el sector cafetero del país. Durante tres días, compradores de Asia, Europa y América compitieron en línea por los mejores lotes de café de especialidad, alcanzando precios sin precedentes y confirmando el creciente interés internacional por el grano colombiano.

El evento, que reunió a los ganadores de las últimas cinco ediciones del concurso Colombia, Tierra de Diversidad, logró 534 ofertas sobre 20 lotes ―equivalentes a 960 kilogramos de café―, con un valor total de USD 98.533. Se trata de una cifra considerada histórica para la industria.

El lote más destacado fue el del productor Wilton Benítez, de la finca Paraíso 92 (Cauca), que se vendió a USD $200 por libra, el precio más alto alcanzado por un café 100 % colombiano. En promedio, la subasta registró USD 46,57 por libra, reflejando la fuerte valorización de los cafés de origen del país.

Con esta primera edición Craft Selection 100% virtual, la Federación Nacional de Cafeteros avanza en la implementación de un modelo moderno y transparente de comercialización, que fomenta la competencia y la justa valorización de los cafés más finos del país. | Foto: Federación Nacional de Cafeteros

“Esta subasta marca un antes y un después en la comercialización del café de especialidad colombiano. No solo rompimos récords de precio y participación, sino que demostramos al mundo la riqueza sensorial y la excelencia de nuestros productores. Cada puja fue un reconocimiento al trabajo de miles de caficultores que hacen posible que Colombia siga siendo sinónimo de calidad”, destacó José Martínez, director de Transformación y Valor Agregado de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

Los lotes provenían de regiones reconocidas como Cauca, Huila, Tolima, Antioquia, Nariño y Risaralda, e incluyeron variedades exóticas como Geisha, Java y Chiroso, trabajadas bajo procesos naturales, lavados y semilavados.