CÁPSULA

Visionamos nombra nueva gerente general en medio de expansión de pagos inmediatos Bre-B

La compañía refuerza su liderazgo tecnológico en el sector solidario con la designación de Melva Rojas Paladinez, en un momento de crecimiento de su red de entidades conectadas.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 2:00 p. m.
Melva Rojas Paladinez, nueva gerente general de Visionamos
Melva Rojas Paladinez, nueva gerente general de Visionamos Foto: Visionamos / API

Visionamos anunció el nombramiento de Melva Rojas Paladinez como su nueva Gerente General, coincidiendo con la expansión del sistema de pagos inmediatos Bre-B en Colombia. La compañía fue el primer nodo del sector solidario en operar esta infraestructura y actualmente conecta a más de 150 entidades cooperativas al ecosistema de pagos en tiempo real.

Gracias a esta plataforma, más de 700.000 colombianos, principalmente vinculados a cooperativas y fondos de empleados, pueden realizar transferencias inmediatas en condiciones similares a las del sistema financiero tradicional, ampliando su acceso a servicios digitales en un entorno regulado y competitivo.

Melva Rojas Paladinez, contadora pública y especialista en Gerencia de Empresas, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector cooperativo y solidario. Ha liderado procesos de fortalecimiento institucional, gobierno corporativo y crecimiento sostenible. Fue Gerente General de la Cooperativa Coofisam, vicepresidenta de la Junta Directiva de Fecolfin y actualmente preside la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG). Además, formó parte del Consejo de Administración de Visionamos, lo que le permitió conocer de primera mano la operación y los desafíos estratégicos de la organización.

El nombramiento se da tras un 2025 en el que la compañía expandió su red tecnológica, conectando 212 entidades del sector solidario en 36 departamentos y atendiendo a más de 700.000 usuarios activos. En ese periodo, se registró un crecimiento del 21 % en entidades vinculadas y del 13 % en ingresos, consolidando a Visionamos como uno de los principales proveedores de infraestructura tecnológica para cooperativas y fondos de empleados.

Para 2026, la empresa proyecta fortalecer los casos de uso de Bre-B, implementar nuevas plataformas tecnológicas y desarrollar soluciones basadas en inteligencia de datos e inteligencia artificial, en un contexto marcado por la entrada del Open Banking y el Open Finance en Colombia.

El liderazgo de Rojas Paladinez apunta a dar continuidad al proceso de integración del sector solidario en la infraestructura nacional de pagos en tiempo real, ampliando las oportunidades de inclusión financiera para cientos de miles de colombianos.

