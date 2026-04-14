World Vision Colombia se une al concierto ‘Conectando Corazones’ para promover apadrinamiento infantil

World Vision Colombia participará en el concierto Conectando Corazones, una iniciativa que se desarrollará en Medellín y Bogotá y que busca vincular actividades culturales con procesos de apoyo a la niñez en situación de vulnerabilidad.

Durante los eventos, se habilitarán mecanismos para que los asistentes puedan iniciar el proceso de apadrinamiento de una niña o un niño en menos de dos minutos, con acompañamiento en el lugar. La organización indicó que el objetivo es facilitar el acceso a estas iniciativas de apoyo de manera directa durante la jornada musical.

“Todos los días trabajamos para que niñas y niños en situación de vulnerabilidad tengan un futuro diferente, con oportunidades reales. Este concierto es una invitación a que más personas se sumen a ese propósito desde un lugar tan poderoso como la emoción que genera la música. Porque cuando los corazones se mueven, las historias cambian”, señaló Natalia Gómez de World Vision Colombia.

La iniciativa Conectando Corazones busca que la experiencia del concierto permita a los asistentes convertir emociones del evento en decisiones de vinculación a programas de apoyo.

La organización señaló que la estrategia está dirigida a jóvenes, familias y comunidades, y que el proceso de apadrinamiento hace parte de un acompañamiento continuo a niñas, niños y sus entornos, con el fin de contribuir a su desarrollo.

Los conciertos se realizarán el viernes 17 de abril en Medellín, en el Centro de Espectáculos La Macarena, y el sábado 18 de abril en Bogotá, en el Centro de Convenciones G12.