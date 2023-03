Comenzó la entrega de recursos para los micronegocios en Bogotá: así puede aplicar al programa 'Impulso Local'

Las secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico y los Fondos de Desarrollo Local de Bogotá pusieron en marcha un programa llamado Impulso Local, el cual tiene como objetivo consolidar los micronegocios de barrio como tiendas, salones de belleza, heladerías, negocios de confección, entre otros, para impulsar la economía local.

En el marco de este programa, se inició la entrega oficial de recursos no reembolsables por la Secretaría de Desarrollo Económico a más de 16.300 propietarios de micronegocios que han sido formados para el fortalecimiento de su negocio. Estos recursos oscilan entre uno y tres millones de pesos para cada emprendimiento, y se espera que impacten hasta 23.000 micronegocios o emprendimientos de base que lleven al menos un año en operación, a través de una misma ruta de intervención.

El programa 'Impulso Local' cuenta con recursos que oscilan entre 1 y 3 millones de pesos para cada emprendimiento o negocio. - Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

En la capitalización de los primeros 1.000 beneficiarios del programa, la alcaldesa Claudia López destacó la importancia de invertir en los emprendedores y ha resaltado que dos de cada tres emprendimientos que apoya la Alcaldía Mayor de Bogotá son de mujeres, jóvenes y mayores de 50 años. “Estamos, en concreto, invirtiendo en jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años que sacan a sus familias adelante”, destacó la alcaldesa.

“Impulso Local ha ido mejorando. La Alcaldía Mayor aprendió a llevarles formación, capacitación y capitalización a los emprendedores. Ellos y ellas querían saber cómo hacer trámites, cómo se abre una cuenta, cómo hacer mercadeo, cómo utilizar las redes sociales y lo logramos”, agregó Claudia López.

Para poder acceder a este programa, los interesados deben ingresar a https://desarrolloeconomico.gov.co/impulso_local/ y seguir todas las etapas indicadas, las cuales incluyen la inscripción, el autodiagnóstico de su negocio y la formación en plan de negocios, asistencia técnica y capitalización con recursos de uno, dos o tres millones de pesos.

De acuerdo con el Distrito, se han invertido 244.000 millones de pesos en 44.000 emprendimientos para aportar en la reactivación económica de Bogotá. El secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, aseguró que “los programas no tienen ningún sesgo hacia ninguna actividad particular, y no se entra ni por palanca, ni por clientela”.

El programa Impulso Local se ha convertido en una herramienta vital para el fortalecimiento de los micronegocios en Bogotá y para impulsar la economía local tras el coletazo de la pandemia.

A la fecha, se han postulado 21.078 micronegocios de los cuales, 7.333 han finalizado su ciclo de formación y 4.804 han sido remitidos a Propaís para iniciar su proceso de formación en plan de negocios, asistencia técnica y capitalización con recursos de uno, dos o tres millones de pesos.

El programa, en sus cuatro cohortes, tiene como objetivo impactar hasta 23.000 micronegocios o emprendimientos de base que lleven al menos un año en operación, a través de una misma ruta de intervención. Esto implica brindar herramientas que permitan desarrollar habilidades financieras, comerciales y digitales que aporten al mejoramiento de su productividad y sostenibilidad.

El secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Bateman, envió un mensaje a los emprendedores que hoy reciben la capitalización. “Esperamos que ustedes se vuelvan el ejemplo de todos los otros productores para que les cuenten que, si se llega a la capitalización, que la formación es pertinente y que es un programa que les ayuda a las unidades productivas”.

Juan Pablo Calderón tiene 40 años y vive en la localidad de Bosa, actualmente, tiene una empresa familiar llamada Grupo Tamarillo S.A.S., que procesa pulpa de fruta natural congelada, él es uno de los beneficiarios de Impulso Local.

“Con esos recursos vamos a comprar una nevera adicional para mayor capacidad de almacenamiento y así seguir creciendo”, comentó. Juan Pablo sobre la apuesta de la Alcaldía Mayor, que busca apoyar a mujeres cabeza de familia, adultos mayores, proyectos de reconversión verde, comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueros, y población LGBTIQ.