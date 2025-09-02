Estudio evidencia que ni a la hora de vender hay equidad de género: las microempresarias facturan 40 % menos que sus pares hombres

En Colombia, los micronegocios son una pieza fundamental de la economía: en 2023, 5,2 millones de personas eran propietarias de estas unidades productivas, que generan cerca de un tercio del empleo del país. Sin embargo, un reciente informe del Dane, evidenció una marcada desigualdad entre hombres y mujeres en este sector.

La Nota Estadística “Análisis con perspectiva de género de los micronegocios en Colombia”, reveló que las microempresarias venden en promedio 39,9 % menos que sus pares hombres. En cifras, por cada 100 pesos que facturan los micronegocios dirigidos por hombres, los liderados por mujeres apenas alcanzan 60.

Las propietarias dedican, en promedio, 5 horas más al día a estas labores que los hombres, tiempo que no pueden invertir en sus negocios. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Una de las principales razones identificadas es la sobrecarga del trabajo de cuidado no remunerado. Las mujeres destinan en promedio cinco horas más al día a estas tareas que los hombres, lo que limita el tiempo disponible para la gestión y expansión de sus negocios. Esto, a su vez, se traduce en mayores niveles de pobreza: la incidencia alcanza el 31,8 % entre propietarias de micronegocios, cifra que sube al 35,2 % en el caso de jefas de hogar.

Durante la presentación del estudio, el subdirector general encargado del Dane, César Mauricio López, advirtió que “el trabajo de cuidado no remunerado es una barrera estructural, casi invisible pero inmensamente poderosa, que limita, de manera desproporcionada y sistemática, el desempeño y potencial de crecimiento de los micronegocios liderados por mujeres”.

El subdirector general encargado del DANE, César Mauricio López, | Foto: DANE

Por su parte, la presidenta de la Fundación WWB Colombia, Daniela Konietzko, destacó que el desafío no radica solo en fomentar el emprendimiento, sino en crear condiciones para que las mujeres puedan dedicar tiempo al desarrollo de sus negocios sin que la carga del cuidado recaiga de manera desigual.