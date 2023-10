Absolutismo y autonomía sindical

El asunto es no menor cuando, so pretexto de esa promoción de la sindicalización y el ejercicio más libre del derecho de asociación, se ha pretendido blindar el principio de autonomía sindical como una forma de alejar de la esfera del control legal y judicial el funcionamiento de los sindicatos.

No está en discusión que está reconocido nacional e internacionalmente que los sindicatos se pueden dictar sus propios estatutos y actuar sin absolutamente ninguna injerencia del Estado, ni menos aún del empleador. No obstante, ello no es patente de corso para que esa necesaria autonomía se convierta en un status de supra legalidad no controlada.