Almacenes Éxito, a responder con millonaria multa: SIC aseguró que vulneró derechos de consumidores

En la mañana de este 15 de agosto, se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción millonaria contra Almacenes Éxito S. A. La multa fue interpuesta por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor tras evidenciar varias vulneraciones en contra de los derechos de las y los consumidores.

Estas anomalías fueron comprobadas luego de que el organismo hiciera visitas de inspección en los establecimientos de comercio Éxito Calle 80, Éxito Gran Estación y en el sitio web de Almacenes Éxito, los días 18 de julio y 16 de septiembre de 2024.

Éxito es una de las cadenas de supermercados más tradicionales del país. (Imagen ilustrativa) | Foto: Cortesía Grupo Éxito

Tras las actuaciones señaladas a continuación, el organismo impuso una multa de $691.456.512 a la cadena de tiendas.

Entre las infracciones identificadas, la SIC precisó que la cadena de tiendas no habría señalado visualmente el precio total de los productos ofrecidos en el mercado. Indicó que esta situación habría afectado el derecho de los consumidores a recibir información mínima sobre estos valores, con el fin de comparar las distintas opciones ofrecidas en el mercado y, de esta forma, haber podido adoptar decisiones razonadas y adecuadas, de acuerdo con sus necesidades y su presupuesto.

De otro lado, la compañía habría exigido la tirilla de pago, factura o documento equivalente para hacer efectiva la garantía legal. Según la SIC, con esta actuación, el Éxito impuso una carga adicional a los consumidores, al establecer un requisito no previsto por la normativa. La infracción descrita se presentó en uno de sus establecimientos de comercio y en su canal de comercio electrónico.

Son varios puntos que existen en todo el país. (Imagen ilustrativa) | Foto: Semana

También asegura la SIC que el Éxito habría realizado promociones sin indicación del número de productos e incentivos disponibles. Dicha situación habría afectado la decisión de consumo de sus destinatarios y su experiencia de compra, al generarse un error o confusión en los términos de acceso a la oferta.

Finalmente, tampoco habrían exhibido el aviso de disponibilidad de vueltas correctas en el área de cajas registradoras. Esta omisión habría impedido que los consumidores comprendieran de manera sencilla el derecho que les asistía a recibir vueltas exactas al momento de realizar la transacción.

Según la SIC, el incumplimiento de esta obligación puede llevar a que los consumidores acepten un menor valor al que les corresponde de cambio y ver afectada de manera negativa su experiencia de compra.

“Es importante destacar que, en el caso de Almacenes Éxito, existen antecedentes en la autoridad por infracciones al régimen de protección al consumidor, por lo que el historial de reincidencia fue un factor determinante en la dosimetría de esta sanción”, indicó la SIC.