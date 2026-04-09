American Airlines planea retomar vuelos a Venezuela desde el 30 de abril

La aerolínea American Airlines indicó este jueves, 9 de abril, que desea retomar vuelos directos a Venezuela desde el 30 de abril, si obtiene las aprobaciones necesarias.

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La compañía estadounidense fue la primera en recibir una autorización del gobierno de Donald Trump, a principios de marzo, para volar al país sudamericano.

La marca retornaría a Venezuela después de varios años de ausencia. Foto: American Airlines

El permiso se enmarca en una etapa de deshielo de las relaciones entre ambos países desde la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de año.

“American sigue trabajando con las autoridades gubernamentales en Estados Unidos y Venezuela para la reanudación del servicio”, explicó en un comunicado la aerolínea.

🇺🇸🇻🇪 | AHORA: American Airlines planea comenzar los vuelos desde Estados Unidos a Venezuela a partir del 30 de abril. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 9, 2026

Su intención es operar aviones Embraer 175 entre Miami (Florida) y Caracas a través de su filial Envoy Airlines.La compañía prevé retomar esa ruta “a partir del 30 de abril”, una vez finalizada la tramitación de todas las aprobaciones gubernamentales y verificaciones de seguridad, precisó.

La empresa está tramitando todos los permisos necesarios. Foto: American Airlines

Envoy Airlines había presentado el 13 de febrero una solicitud para reanudar sus viajes entre Miami y Caracas.

La autorización estadounidense, que también contempla volar hasta la ciudad de Maracaibo, tiene una vigencia de dos años.

“Tenemos confianza en los avances realizados con ambos gobiernos”, afirmó Nat Pieper, director comercial, citado en el comunicado.

La compañía de Fort Worth (Texas) había iniciado sus rutas con Venezuela en 1987 y era la aerolínea estadounidense más importante en operar hacia ese país antes de la suspensión de vuelos en 2019.

Autorización por parte del gobierno de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos autorizó este miércoles a una filial de American Airlines a operar vuelos directos a las ciudades venezolanas de Caracas y Maracaibo desde Miami, en Florida, dos meses después de que una operación estadounidense derrocara al presidente Nicolás Maduro.

Esa filial, Envoy Air, podrá operar los vuelos por un período de dos años, tras solicitar el permiso el 13 de febrero, informó el Departamento de Transporte en un comunicado.

American Airlines confirmó la noticia en un comunicado a la AFP. La aerolínea estadounidense había suspendido sus servicios a Venezuela en 2019, tras haber operado allí durante más de 30 años.

Envoy Air realizará vuelos diarios a ambas ciudades venezolanas desde Miami, indicó la compañía, sin anunciar todavía una fecha de inicio.

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Estados Unidos lanzó una operación militar el 3 de enero para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, que dejó más de un centenar de muertos, según Caracas.

Maduro y Flores están encarcelados en Nueva York, a la espera de un juicio por narcotráfico.

Desde entonces, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha respaldado a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como mandataria interina.

*Con información de AFP.