Asamblea de accionistas de Ecopetrol, para alquilar balcón: sería la más relevante de los últimos años. Asistiría MinHacienda

Expectativa total hay alrededor de la asamblea de accionistas de Ecopetrol, que tendrá lugar este viernes 22 de marzo, a partir de las 2:00 de la tarde, hora que no ha sido muy común en los últimos años y que tendría una razón: el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaría interesado en asistir al evento, pero su compromiso ineludible de estar —en horas de la mañana— en la junta del Banco de la República habría sido el motivo de ubicar en horas vespertinas la decisiva reunión de la petrolera.

Temas duros