Suscribirse

Economía

Bajo estas excepciones, el tiempo de desplazamiento le cuenta dentro de su jornada laboral

Los empleados del país deben conocer las leyes que rigen en la materia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

16 de octubre de 2025, 1:01 a. m.
El trabajo remoto permite a los empleados gestionar su propio horario y trabajar de forma independiente.
Cada empleo tiene una serie de condiciones las cuales deben ser respetadas por el empleador. | Foto: Getty Images

Cada día, miles de empleados se desplazan con el objetivo de llegar a sus lugares de trabajo. En cada caso, los trabajadores pueden encontrarse con variables que aumenten o disminuyan el tiempo que utilizan para cumplir con su jornada laboral.

Lo primero que se debe señalar es que las leyes laborales de la nación no consideran como tiempo laborable los momentos en los cuales un trabajador se desplaza para cumplir con sus horarios rutinarios.

Salario - Trabajadores - Sin dinero - Sueldo
Cada salario debe ser acordado con el empleador de manera que se tenga en cuenta las horas extras y el tiempo de desplazamiento. | Foto: Getty Images

Sin embargo, sí se contemplan una serie de excepciones en las que el tiempo utilizado puede ser considerado como parte de la jornada laboral y, por tanto, debe ser reconocido por los empleadores.

Dentro de estas excepciones se encuentran las visitas a otras sedes de trabajo, reuniones con clientes o proveedores, y la supervisión de procesos en una locación diferente al puesto habitual.

“El tiempo de desplazamiento desde la sede habitual de residencia del trabajador hasta la sede habitual de trabajo no es considerado como parte de la jornada laboral y, por tanto, no es remunerado. Sin embargo, cuando el empleador ordena el desplazamiento a otro sitio que no es el habitual de trabajo, es obligación del empleador remunerar el tiempo de desplazamiento en proporción al tiempo destinado por el trabajador para cumplir la orden impartida”, señala la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, los viajes a otros lugares del país para el cumplimiento de funciones también tienen una serie de excepciones en las cuales el tiempo destinado para dicho fin puede ser reconocido.

Contexto: Salarios en Colombia crecieron 7,1 % en 2025, por debajo del mínimo y de los aumentos de 2024, según informe de Acrip

Se debe tener en cuenta que, para todos los casos, se requiere una orden directa de los superiores. Esto es importante porque dichos superiores son los encargados de reportar al departamento correspondiente de la empresa para que se realicen los pagos o compensaciones adicionales que correspondan.

Los oficios o empleos que generan más estrés tanto en Colombia como en el mundo por lo general son aquellos cargos con alta responsabilidad en donde las jornadas laborales son largas y no se establecen límites de horarios para compartir en familia o disfrutar de un tiempo libre. Sucede con frecuencia en el gremio médico y medios de comunicación.
Los oficios o empleos que requieran visitas a otros puntos pueden contar con mayores beneficios económicos. | Foto: 123rf / El País

La compensación que reciban los trabajadores debe realizarse con base en el salario ordinario con el que cuentan, ya que se considera que están utilizando su tiempo de descanso para cumplir con órdenes del empleador.

Contexto: Esto es lo que se encarecería la canasta familiar en 2026 si el salario mínimo sube demasiado

“Con el salario ordinario devengado por el trabajador, sin considerarlo trabajo suplementario ni horas extras, debido a que no forma parte de la jornada laboral en sentido estricto, sino que es tiempo de descanso del trabajador que sacrifica para cumplir las órdenes impartidas por el empleador. Esta es la razón por la cual la jurisprudencia ha considerado que debe ser remunerado con el salario ordinario que devenga el trabajador, en proporción al número de horas destinadas para tal efecto”, puntualiza la Corte Suprema de Justicia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ella es Valentina Castro, la colombiana que se lució en el desfile de Victoria’s Secret: Este es el video de su pasarela

2. Argentina apagó el sueño de la Selección Colombia: otro baño de agua fría en el Mundial Sub-20

3. Joel Canchimbo rompe en llanto por salir lesionado ante Argentina: video sacude el Mundial Sub-20

4. Karol G brilló en el ‘show’ de Victoria’s Secret; se convirtió en un ángel y enamoró a miles

5. Estos son los latinos que van por el Guante de Oro 2025: Colombia quedó fuera

LEER MENOS

Noticias relacionadas

horario laboralTrabajoEmpleados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.