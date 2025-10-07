Bancolombia anuncia modificaciones en los horarios de atención

Desde el pasado 6 de octubre de 2025, Bancolombia anunció un cambio en las jornadas de atención, tanto en las sedes de Bogotá como en otras ciudades del país.

Por medio de un comunicado de prensa, la entidad dio claridad sobre las franjas horarias en las cuales tendrá su operación.

En el caso de Bogotá, las oficinas iniciarán sus operaciones a las 9:00 a.m. y finalizarán sobre las 4:00 p.m.; en el caso de la atención durante el fin de semana, operarán desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

La entidad tendrá nuevos horarios. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En otras ciudades del país, la atención en las oficinas físicas de la entidad bancaria será desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

“Es importante recordar que la entidad cuenta con una amplia oferta de canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios, desde donde acompaña las necesidades de sus clientes de manera permanente. Bancolombia brinda la certeza de que este modelo se revisará continuamente para garantizar que sea la mejor opción para la experiencia de los colombianos”, destacó la entidad.

Se debe señalar que algunas oficinas de Bogotá ya contaban con el horario que fue establecido, por lo cual sus usuarios no sentirán los efectos de las modificaciones de la entidad.

Por otra parte, hay sucursales que operan en territorios cercanos a la ciudad de Bogotá que cuentan con horarios de atención especiales, por lo cual los usuarios deben verificar por medio de las oficinas físicas que más se adecuen a sus necesidades.

A pesar de que los medios digitales han ganado un amplio recorrido en los usuarios del sistema bancario, hay personas que prefieren realizar los trámites por medio de las oficinas físicas con las que cuenta el banco.

Sin embargo, para las personas que manejen los sistemas digitales de la empresa podrán acceder a los mismos en cualquier momento por medio de su dispositivo móvil.

La aplicación del banco es otra de las opciones para los usuarios. | Foto: Foto SEMANA

¿Qué otras opciones tienen los usuarios para acceder a los servicios del banco?

Las personas que necesiten realizar otras operaciones del banco podrán acceder a los diversos servicios con los que cuenta la entidad.

App Mi Bancolombia

Portal web de la entidad

Cajeros electrónicos

Líneas de atención al usuario

Sucursales con las que tenga alianzas