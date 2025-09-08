Suscribirse

Economía

Están intentando vaciar cuentas de Bancolombia con este nuevo método: banco alerta por fraude

Tenga en cuenta esta modalidad de estafa que están usando los delincuentes.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 7:02 p. m.
Bancolombia se pronunció tras intermitencias en su app
Bancolombia se pronunció tras modalidad de estafa que utilizan los delincuentes. | Foto: Crédito: Fotomontaje Semana/Getty

Con el auge de nuevas tecnologías y métodos de pago digitales, cada vez son menos los procesos que los usuarios bancarios deben hacer para mover su dinero, hacer pagos y otras transacciones. Sin embargo, esto también ha puesto en riesgo la seguridad del dinero, pues los delincuentes han encontrado nuevas maneras de atrapar a incautos y que caigan en distintas estafas.

Hace algunos meses, el Banco de la República alertó a clientes que están por utilizar el sistema Bre-B, que permitirá hacer pagos y transferencias en segundos. Esto debido a que los delincuentes están intentando suplantar a los bancos.

Bancolombia suspende por cinco días el nuevo servicio del Banco de la República: horarios y detalles.
Bancolombia suspende por cinco días el nuevo servicio del Banco de la República: horarios y detalles. | Foto: Montaje El País

Una de las modalidades más populares comienzan con un mensaje de texto que notifica el envío de una alta suma de dinero por parte de una persona. En el mensaje piden entrar a un enlace para aceptar la transferencia. Indican que si no acepta la transferencia en el link, será reversada.

Al ingresar al link, la víctima encontrará un portal falso que tiene los logos de algún banco y pide las credenciales como usuario y contraseña para entrar a la supuesta plataforma bancaria. Esto le da a los delincuentes los datos de acceso para entrar a la cuenta bancaria ajena.

Los cajeros automático son blanco de ataques por parte de delincuentes.
Los cajeros automático son blanco de ataques por parte de delincuentes. | Foto: Getty Images

Bancolombia indicó que también hay otra modalidad de estafa, en la que le envían un mensaje que dice lo siguiente:

“BANCOLOMBIA: informa que el 05/08/2025 se activó su SEGURO CDF por valor de 187.896. No fue usted? cancele el cobro aqui: (link malicioso).

La entidad indica que los enlaces oficiales siempre empiezan por http://bancol.co, por lo que recomiendan no ingresar si es algo diferente.

También recomiendan nunca compartir datos como usuario, claves, datos de la tarjeta, ni por videollamadas, ni por llamadas, ni mensajes o correos.

Hay situaciones que parecen simples fallos, pero esconden riesgos graves para la seguridad bancaria.
En medio de la rutina digital, algunas señales pueden pasar desapercibidas hasta que el daño ya está hecho. | Foto: Getty Images

Recuerdan además que el intento de fraude está por todos lados, por lo que es importante siempre estar alerta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Qué es el slow travel y por qué cada vez más viajeros lo eligen para vivir experiencias auténticas

2. El documento clave en la extradición del exesposo de la alta funcionaria de ONU que intentó sacar del país a su hijo con papeles falsos

3. Jennifer Pedraza mostró cómo “hackeó” el Icfes para poner en evidencia a Juliana Guerrero: “Vamos a hacer algo macabro”

4. Tarifa sorpresa: Wells Fargo cobrará más en las cuentas corrientes desde noviembre, esto es lo que debe saber

5. Esto es lo que deben hacer Dodgers o Padres para ser campeones de División

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BancolombiaFraude

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.