Están intentando vaciar cuentas de Bancolombia con este nuevo método: banco alerta por fraude

Con el auge de nuevas tecnologías y métodos de pago digitales, cada vez son menos los procesos que los usuarios bancarios deben hacer para mover su dinero, hacer pagos y otras transacciones. Sin embargo, esto también ha puesto en riesgo la seguridad del dinero, pues los delincuentes han encontrado nuevas maneras de atrapar a incautos y que caigan en distintas estafas.

Hace algunos meses, el Banco de la República alertó a clientes que están por utilizar el sistema Bre-B, que permitirá hacer pagos y transferencias en segundos. Esto debido a que los delincuentes están intentando suplantar a los bancos.

Una de las modalidades más populares comienzan con un mensaje de texto que notifica el envío de una alta suma de dinero por parte de una persona. En el mensaje piden entrar a un enlace para aceptar la transferencia. Indican que si no acepta la transferencia en el link, será reversada.

Al ingresar al link, la víctima encontrará un portal falso que tiene los logos de algún banco y pide las credenciales como usuario y contraseña para entrar a la supuesta plataforma bancaria. Esto le da a los delincuentes los datos de acceso para entrar a la cuenta bancaria ajena.

Bancolombia indicó que también hay otra modalidad de estafa, en la que le envían un mensaje que dice lo siguiente:

“BANCOLOMBIA: informa que el 05/08/2025 se activó su SEGURO CDF por valor de 187.896. No fue usted? cancele el cobro aqui: (link malicioso).

La entidad indica que los enlaces oficiales siempre empiezan por http://bancol.co, por lo que recomiendan no ingresar si es algo diferente.

También recomiendan nunca compartir datos como usuario, claves, datos de la tarjeta, ni por videollamadas, ni por llamadas, ni mensajes o correos.

