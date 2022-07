Camioneros piden un empalme de puertas abiertas entre gobiernos de Duque y Petro

Aprovechando que aún no se anuncia quién será el reemplazo de Ángela María Orozco en en el Ministerio de Transporte, los camioneros y empresas del transporte en el país hicieron un llamado al gobierno de Iván Duque y a los delegados por el presidente electo, Gustavo Petro, frente al empalme que se está realizando por estos días.

Desde la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), les pidieron a los delegados de los gobiernos entrante y saliente que abran las puertas de este proceso de entrega del mando que se está realizando en las diferentes entidades del Estado y le permitan conocer al país los temas que se están discutiendo al interior de estos encuentros.

Anderson Quinceno, presidente de la ATC, aseguró que esto no debería hacerse únicamente con la cartera del transporte, ya que para ellos hay temas muy sensibles en otros ministerios y entidades, al igual que para los millones de colombianos que se ven beneficiados o afectados con las decisiones que se anuncian desde allí.

“Nuestra crítica a esos empalmes es que no deben ser a puerta cerrada y a través de un comunicado se informe, o por redes sociales se envíen documentos, simplemente diciendo que se están haciendo empalmes, cuando la sociedad en pleno no conoce en pleno esos diálogos entre los funcionarios del gobierno actual y los delegados del entrante”, dijo este vocero de los camioneros.

#Transparencia_y_Claridad Empalme de gobiernos @IvanDuque y @petrogustavo, deben ser transmitidos por medios audiovisuales, en tiempo real y plataformas. No a #PuertaCerrada con comunicados por redes virtuales. #Cumplir y el #Cambio inician con buenas prácticas de cara al país — C.E.O ATC (@CEO_ATC_) July 7, 2022

Para Quinceno, temas como lo que se hará con los precios de los combustibles, a cargo del Ministerio de Minas y Energía, o los recursos para el proceso de chatarrización (también llamado renovación del parque automotor de carga), que están siendo manejados por el Ministerio de Hacienda, son algunos de los más sensibles y por tanto deben ser informados.

“Nosotros no estamos alineados únicamente con el Ministerio de Transporte, otro ejemplo está con el Ministerio de Trabajo, nos gustaría saber qué se deja y qué se hará en materia de formalización de nuestro trabajo, porque no tenemos acceso a salud, pensión o riesgos profesionales, y se debe tener en cuenta que no es lo mismo manejar un camión de carga que atender una tienda o trabajar en una oficina”, agregó.

Desde la ATC se propuso que las reuniones de empalme sean grabadas y posteriormente presentadas a la ciudadanía o que les permitan a los medios de comunicación que accedan a estos encuentros, con el fin de informarle a la gente lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que queda listo para el próximo gobierno, más allá de una simple rendición de cuentas.

“Nosotros lo que manifestamos es que, de cara a la salida de un gobierno y la entrada de otro, se debe aprovechar el escenario de los empalmes para dar una imagen de transparencia, que la gente sepa qué son los empalmes, qué se dice allí y para qué sirven este tipo de reuniones, que las cosas no se queden solo en una rendición de cuentas”, concluyó Anderson Quinceno.

Las prioridades para los transportadores

Recientemente, Colfecar, gremio que reúne a las principales empresas de transporte de carga en el país, presentó un documento en el que resalta los principales retos y propuestas del próximo ministro o ministra de Transporte y hace algunas propuestas para fortalecer esta industria logística en Colombia.

“El sector transporte terrestre y almacenamiento representa el 4% del PIB nacional y genera 1,5 millones de empleos directos e indirectos; por su naturaleza, es transversal a todos los sectores económicos. De acuerdo con el Dane, el rubro transporte y almacenamiento sobre el PIB presentó un crecimiento de 3,46 % en el año 2019, seguido por una fuerte caída del 21,56 % en 2020 como resultado de la pandemia causada por el covid-19″, dijo Colfecar.

La primera propuesta fue la de generar un marco normativo para el sector, que atienda a los principios de libertad vigilada y que parta de la base de que el SICE-TAC es un modelo de costos de referencia y se garantice la estabilidad jurídica en el sector, destacando que “no contempla los costos, gastos y utilidad de las empresas de transporte”.

Al igual que los camioneros, Colfecar indicó que otro tema sensible es el de los combustibles que siguen aumentando pese a los esfuerzos que se están haciendo desde el Fondo de Estabilización de Precios, que cada vez aumenta más su déficit, afectado por la volatilidad de los precios del petróleo.

“Se debe revisar en detalle la fórmula que actualmente se utiliza para la fijación de los precios de referencia del combustible y los períodos de actualización, nuestra propuesta es mantener estable el precio en los últimos 3 meses de este año y el año próximo para que las empresas de transporte puedan hacer sus proyecciones de costos en un escenario de menor incertidumbre”, agregó.

Los peajes, la informalidad laboral, la seguridad en carreteras y el mejoramiento de la infraestructura vial; son otras de las prioridades que Colfecar resaltó al nuevo Gobierno, señalando que no es tema de una sola cartera (Transporte), sino que debe comprometer a otras entidades.