“Catástrofe empresarial”: el experto Charles Chapman pronostica la ola de liquidaciones de compañías más alta en la historia del país

CH.CH.: Primero es que la política pública está errada. Mire que en el año 2023 crecimos a menos del 1 %. O sea, prácticamente nulo y si ve el crecimiento es por remesas, colombianos que los echan del país y traen el dinero para acá. De alguna manera, uno festeja que hay remesas, dinero entrando; pero ¡ojo!: detrás de una remesa en la mayoría de los casos hay una catástrofe de un colombiano que lo echan del país por falta de oportunidades y le toca irse. Yo prefiero que esos colombianos produzcan aquí en Colombia y no tengan que separarse de sus familias. Y lo segundo es el café. Son dos fenómenos que no son del Gobierno, incluso al gerente de la Federación de Cafeteros el gobierno lo quería sacar y poner otro.

Entonces, cuando se tiene un crecimiento tan pequeño por esos factores, eso quiere decir que lo otro se está marchitando. Por eso nosotros, desde el sector gremial, desde 2023, hemos pedido a gritos una campaña de reactivación. Hemos visto anuncios de todos los gremios diciendo: “Por favor, la campaña de reactivación”. El año pasado, recuerdo que decían que iban a sacar una campaña de reactivación en agosto y en septiembre, tenían el plan de cuatro pilares. Y hoy toda esa campaña de reactivación brilla por su ausencia. Solamente anuncios, anuncios para titulares de prensa es lo que nos han dado. ¿Dónde está la campaña de reactivación? No la tenemos. Ahí están las consecuencias.

CH.CH.: El tema no es solo la cancelación, hay otra radiografía: la de nuevas empresas, las que se crean en el país. Porque uno podría decir que, si bien se liquidan, también se crean. Y resulta que la creación de las nuevas empresas también está decreciendo.

Pero mire las diferencias de empresas nuevas versus empresas canceladas. El país siempre ha dado una diferencia de más de 80.000. 2018, empresas nuevas, 303.000; empresas canceladas, 217.000. Diferencia a favor de empresas, 85.000. En pandemia se bajó un poco: 2020, empresas nuevas, 278.000; empresas canceladas, 195.000, diferencia, 83.000. Veamos 2024: 297.000 nuevas, versus 286.000 canceladas. Eso da una diferencia positiva de 10.000 negocios nuevos. Así la economía no puede funcionar: pasar de una diferencia de más de 80.000 a apenas 10.000 es una catástrofe. En Colombia no se están creando empresas.

En 2024, ¿sabe cuántas empresas grandes se crearon en el país? Solamente diez empresas. Las empresas grandes no se están creando en el país. Entonces, de alguna manera es una complicación.

CH.CH.: Según un informe reciente, 1.244 colombianos se van diariamente por los aeropuertos y no regresan. 13.000 lo hacen por el Darién. ¿Qué quiere decir eso? Que este gobierno está echando a los colombianos. Los está echando, para que migren y trabajen en otra parte y traigan remesas. Positivo que vengan las remesas para la gente necesitada, pero hay un punto al que es necesario ponerle atención: los países que más remesas tienen, de alguna manera, lo que muestran es que los gobiernos y sus economías los están echando, y es una situación que no se la deseo a nadie, que se aparte de su familia para trabajar en otro lado y ahorrar dinero, cuando lo que necesitamos es que este gobierno genere la campaña de reactivación que se le ha pedido, que ponga a andar la economía y que esos colombianos se queden y produzcan acá en Colombia. Es el llamado a atención que estamos haciendo.

CH.CH.: Terrible, complejísimo, se agravaría. De hecho, el llamado es a que el Congreso no sea coautor, junto con este gobierno, de la mayor mortalidad empresarial que ha existido en la historia y que de alguna manera está echando a los colombianos del país, al tiempo que está generando es informalidad, porque la cifra de informalidad también aumentó en el periodo de octubre a diciembre, a más de 328.000 colombianos. Ese no es el empleo que quiero para mi país.

CH.CH.: Crece solamente el aparato estatal, también el café; pero el sector industrial, por ejemplo, está en un renglón negativo, y el comercio no crece significativamente. Este es un país que debe crecer a más del 5 % para sacarnos de la pobreza. El panorama se ve errado, sobre todo cuando va a subir el gas por no querer avanzar en seguridad energética. Es insólito que, por ejemplo, Estados Unidos, un país desarrollado, que tiene tanto progreso, hace, por ejemplo, fracking y nosotros, pudiéndolo hacer aquí y solucionar el problema del gas, no acudimos a esa tecnología que nos permitiría tener gas rápidamente.