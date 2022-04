Covid-19 | Aerolíneas que eliminaron uso obligatorio de tapabocas en algunos de sus vuelos

El uso de tapabocas en espacios cerrados y en transporte público sigue siendo obligatorio en la mayoría de los países, aunque algunos han venido flexibilizando su uso según las cifras de contagios y los avances planes de vacunación.

En este sentido, algunas aerolíneas han puesto sobre la mesa la posibilidad de permitir a sus viajeros no usar mascarilla durante el vuelo. Las primeras empresas de transporte aéreo de pasajeros en tomar la iniciativa fueron SAS, Norwegian, Widerøe y Flyr, que desde octubre del año pasado flexibilizaron el uso de tapabocas a los pasajeros que viajen y cuyo destino final sea Noruega, Suecia o Dinamarca.

Otras aerolíneas son:

British Airways

El uso obligatorio de tapabocas en espacios cerrados y en transporte público sigue siendo obligatorio en la mayoría de los países, aunque algunos han venido flexibilizando su uso según las cifras de contagios y los avances en el plan de vacunación.

“Para los destinos en los que hemos establecido que no es obligatorio el uso de tapabocas, puede hacer una elección personal y solicitamos amablemente que todos respeten las preferencias de los demás”, destacó la empresa en su guía.

EasyJet

Aquí comenzó a regir el mandato a finales de marzo, cuando la aerolínea británica anunció que se alineará con políticas de flexibilización de protocolos en algunos países.

“Tras la eliminación del uso obligatorio de tapabocas en varios países, hemos revisado nuestra política de mascarillas a bordo y hemos tomado la decisión de que, a partir del 27 de marzo de 2022, en los vuelos en los que ya no se requiera legalmente el uso de barbijo en ambos extremos de la ruta, no obligar a los clientes ni a la tripulación a usar máscaras a bordo del vuelo”, dijo.

Virgin Atlantic

Esta le da la opción a los viajeros de utilizar tapabocas, incluyendo viajes desde Europa a destinos en el Caribe, como Barbados, Santa Lucía, Antigua, Granada, las Bahamas, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

TUI

Esta es otra aerolínea británica que flexibilizó las medidas y aquellos que viajan hacia o desde Inglaterra, Gales o Irlanda del Norte no tienen que utilizar el implemento.

Nuevas medidas en España

Luego de la pandemia, que obligó al mundo a cambiar del cielo a la tierra las vidas de las personas alrededor del mundo, aún quedan ciertas secuelas de ese fenómeno que azotó a todos los países sin distinción de lengua, raza o clima.

El uso del tapabocas en el mundo se volvió un factor común al que se sometieron millones de personas y se convirtió en un implemento indispensable, no solamente para el personal médico o profesionales de la salud, sino también para las demás personas.

Con la llegada de las vacunas, los índices de contagios en todo el mundo mermaron notablemente, pese a que en algunas personas presentaron diferentes tipos de efectos secundarios, como desmayos, y el desarrollo de otro tipo de enfermedades relacionadas con el virus que se inyectó en los ciudadanos.

Sin embargo, el uso de la mascarilla en países como España no llegó a ser obligatorio, sino hasta dos meses después de que estallara todo el tema del coronavirus, dado que su industria no iba a dar abasto para toda la población en ese país. Es decir, la pandemia explotó en el mes de marzo del 2020, pero la medida no se dictó sino hasta el mes de mayo.

Las personas en las calles del país estaban un tanto relajadas en cuanto a la medida, pero el gobierno de esa nación trabajó para brindar a sus conciudadanos las garantías en salud pública, como obligó al mundo el SARS-CoV-2.

Por otro lado, el tapabocas dejará de ser obligatorio en España después de Semana Santa. Así lo dio a conocer Carolina Darias, ministra de Sanidad. Anunció que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la eliminación el 19 de abril, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), según el diario El País, y añadió que todavía se tiene que votar la resolución.