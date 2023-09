Dueño del predio donde funciona Kaputt denuncia que fueron expropiados, para la construcción del Metro de Bogotá

Que no cunda el pánico: la Supersociedades mantiene sus competencias jurisdiccionales en materia societaria

De acuerdo con los dueños de la discoteca, al momento de crear este espacio consultaron los planos de la obra y se percataron que dicho predio no se vería afectado por la construcción del metro.

En ese sentido, en entrevista con Blu Radio , el dueño del predio donde funciona el establecimiento, de quien no se reveló el nombre por motivos de seguridad, dijo que pedirán una indemnización de 2.000 millones de pesos para lograr trasladar el bar a otro sitio.

Según explicó, en 2018, estaban en la búsqueda de un lugar para poner este bar: “en un principio ellos querían hacer varias fiestas con la construcción que había. Yo les dije que ese sitio no estaba preparado técnicamente para soportar toda la cantidad de gente que ellos iban a meter y ellos tomaron la decisión de construir. Ellos salieron y buscaron sus licencias y entonces el contrato fue que simplemente ellos se les daba un tiempo de explotación”.

Y explicó: “la Empresa Metro de Bogotá decía que en Internet podíamos entrar y mirar si el predio en cuestión lo iba a pedir para la construcción del metro Bogotá. Uno ingresaba con el chip de en que tiene cada cédula catastral y miramos y el predio no aparecía. Creo que los dueños de Kaputt hicieron las averiguaciones necesarias para que el predio no estuviera afectado”.

“Hubo un error tremendo de la Empresa Metro de Bogotá de no haber accionado a otras entidades estatales como la Curaduría para que hubiera bloqueado este local o este predio para hacer cualquier tipo de construcción. Igualmente ellos nos dijeron que iban a hacer un avalúo comercial y no una avalúo predial (...) Pero después de correo va y correo viene, y de derechos de petición que ellos no nos respondieron, finalmente el 14 de junio de este año fuimos expropiados”.