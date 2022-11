Ecopetrol cancela sus acuerdos con ExxonMobil para realizar fracking en Colombia

Finalmente, la oposición del actual gobierno, del presidente Gustavo Petro, a la realización de proyectos de fracking en el país al parecer está dando resultado, o por lo menos eso queda claro con el reciente anuncio de Ecopetrol que canceló su acuerdo con el gigante petrolero ExxonMobil para la realización de dos pilotos en diferentes regiones.

De acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA en la petrolera estatal, esto se da luego de la petición que se hizo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para suspender por 90 días los contratos de exploración en Kalé y Platero, los cuales serían inicialmente por ese mismo tiempo. Si bien aún están a la espera de una respuesta oficial, las partes involucradas ya se pusieron de acuerdo para finalizar este acuerdo comercial.

Así mismo se conoció que cada empresa asumirá su participación original en los Contratos Especiales para los Proyectos Piloto (Ecopetrol para Kalé y ExxonMobil para Platero) y que por ahora Ecopetrol, junto con ExxonMobil, están a la espera de que la ANH apruebe la reasignación de cada contrato.

Los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) hacían parte de los planes de esta firma para revisar la viabilidad de iniciar el fracking en Colombia, comenzando por estos dos campos ubicados en Puerto Wilches (Santander). Esto despertó un rechazo desde diversos sectores sociales, que incluso llevaron este caso a los estrados judiciales, donde finalmente el Juzgado Primero de Barrancabermeja decidió tutelar el derecho fundamental a la consulta previa de la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches.

A raíz de esto se suspendió la licencia ambiental que a finales de marzo pasado le otorgó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) a Ecopetrol para llevar a cabo el proyecto piloto de fracking Kalé. También se suspendió el proceso de trámite de licenciamiento ambiental que adelantaba la Anla para Platero, un segundo proyecto piloto de fracking de Ecopetrol. De acuerdo con la autoridad judicial, estas suspensiones se mantendrán hasta que se desarrolle el proceso de consulta previa.

A finales del año pasado, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, había dicho que las perforaciones en los proyectos piloto de no convencionales (fracking) Platero y Kalé, ubicados en el valle medio del Magdalena, podrían iniciar en 2023 e incluso no descartó que se dieran en este, algo que al final no sucederá, según los anuncios hechos recientemente por la petrolera estatal.

Así mismo, este directivo había manifestado que en la actualidad no se han hecho obras civiles ni actividades operativas en los dos proyectos piloto de fracking. Sus planes iniciales eran arrancar las perforaciones en Kalé en octubre de este año y en Platero las pretendía hacer en el primer trimestre de 2023. Si todo resultaba exitoso, la etapa de producción comercial de hidrocarburos se esperaba para 2025.

Cabe recordar que pese a que en Colombia se suspenderán los pilotos, Ecopetrol mantiene sus proyectos de fracking en Estados Unidos, de la mano de su socio Oxy. Al cierre del primer semestre de 2022 y luego de casi tres años de operaciones, se tenían 149 pozos operando y una producción promedio para Ecopetrol de 26.800 barriles de petróleo equivalente por día (bped). Para este año, se contempla la perforación de 97 pozos adicionales y una producción total promedio esperada para el 2022 de 38.000 a 40.000 bped.

El presidente Gustavo Petro ha sido uno de los mayores opositores a la realización de este tipo de métodos de extracción de crudo en el país, alegando los impactos que tendría sobre el medioambiente y los ecosistemas específicos donde se pretendía realizar.

No hay que olvidar que el pasado 7 de julio, luego de ser elegido como el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro reiteró que durante su gobierno no habrá fracking, en una respuesta al reconocido economista Jorge Restrepo.

“No habrá fracking en Colombia”, fue lo que dijo el primer mandatario a los cuestionamientos de Restrepo tras las declaraciones de la anunciada ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien indicó que una de sus prioridades será suspender los pilotos de fracking que ya están aprobados.