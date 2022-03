Europa evalúa exigir a grandes empresas un 40 % de mujeres en puestos directivos

Los ministros de Asuntos Sociales de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes 14 de marzo defender una cuota de al menos un 40 % de mujeres en los puestos directivos de las grandes empresas europeas, una medida que aún debe ser negociada con la Eurocámara, después de que las negociaciones para un cambio en este sentido fracasaran hace casi una década.

“El acuerdo de hoy en el Consejo es un paso importante a favor de la igualdad”, afirmó la ministra francesa de Empleo e Inclusión Económica y presidenta de turno de la UE, Élisabeth Borne, durante la reunión del Consejo, que ha apelado a acelerar las negociaciones con el Parlamento Europeo para adoptar esta directiva.

Según añadió Borne, esta directiva contribuirá a romper “el techo de cristal” al que todavía se enfrentan las mujeres con “demasiada frecuencia” en el mundo laboral. “Es sorprendente que siga habiendo países que no lo consideren un elemento relevante”, apuntó la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, en declaraciones a los medios.

La propuesta de directiva de la Comisión Europea apoyada en el Consejo da plazo hasta 2027 para que las compañías alcancen un 40 % de mujeres en puestos directivos no ejecutivos. Las compañías que no logren esta meta tendrán que aplicar criterios claros y neutros en la selección de puestos directivos que justifiquen no cumplir esta cuota.

En este sentido, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, lamentó que para ser aprobada la propuesta en el Consejo se hayan tenido que “rebajar” algunos de los elementos contenidos en la directiva, entre ellos retrasar el plazo hasta el 2027 para cumplir estos objetivos y que se excluyan de su aplicación las pequeñas y medianas empresas.

Los Estados miembros de la UE también tendrán que asegurarse de que las compañías priorizan a los candidatos cuyo género cuenta menor representación cuando los aspirantes a un puesto cuenten con similar cualificación y competencias profesionales. Además, los gobiernos quieren que sean los Estados miembros y no las empresas quienes decidan cuál es el objetivo prioritario, si alcanzar un 40 % de mujeres en puestos directivos no ejecutivos o bien el 33 % de los miembros de la junta directiva.

Cifras sobre equidad de género

Según un Informe mundial sobre la brecha de género 2020 elaborado por Standard & Poor’s Global, se necesitarán 100 años para lograr la equidad de género en función del ritmo actual de progreso. “De cara a la pandemia de covid-19 y la crisis económica, habrá que redoblar los esfuerzos si queremos evitar perder otros 10 años para lograr la igualdad de género”, afirma el estudio.

Las mujeres representan el 39 % de la fuerza laboral mundial, pero representaron el 54 % de la pérdida de empleos en mayo de 2020. Además, las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores más afectados por la pandemia, como la hostelería o las industrias de servicios alimentarios, lo que agrava aún más las desigualdades.

Los marcos regulatorios han sido un motor para aumentar la equidad de género dentro de las empresas. La Unión Europea, por ejemplo, ha sido una de las regiones más proactivas en este ámbito, al publicar una propuesta de directiva sobre la mejora del equilibrio de género en los consejos de administración del año 2012.

Aunque ha transcurrido casi una década, se espera que con el nuevo acuerdo entre ministros europeos se pueda avanzar en la tarea de defender una cuota de al menos un 40 % de mujeres en los puestos directivos de las grandes empresas.

*Con información de Europa Press.