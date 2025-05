Frisby Colombia celebra en medio de disputa legal en España: cifras superan a gigantes internacionales

¿Qué salidas tiene Frisby ante su problema legal?

Existe un sitio web en España, que puede inducir a confusiones y se puede configurar la publicidad engañosa, asegurando que Frisby Colombia cruza fronteras y llega a ese país. Esta información si se puede obligar a retirar, pues no es la manera, no es cierta, no es veraz, no es actual y no es real, indicó Amaya.