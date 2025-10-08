Frisby España anuncia nueva decisión con el producto colombiano Chocoramo, en medio de lío jurídico

La tensión jurídica de Frisby España con la legendaria marca colombiana de pollo frito tiene ahora una nueva variante que toca a otras marcas nacionales.

Tras el proceso legal que ha adelantado Frisby desde Colombia, por el uso de su imagen, personaje, colores característicos y demás elementos de identidad, sin la debida autorización, y luego de desatarse otra polémica por el Chocoramo en sus malteadas, ahora Frisby España hace un nuevo anuncio. Decidió interrumpir el aprovisionamiento del producto colombiano Chocoramo, que estaba utilizando para preparar sus bebidas. Ello, en el contexto en el cual, la empresa Ramo no aceptó alianza con la española, debido a la mala práctica en la que estaba incurriendo, por el uso indebido de la marca colombiana Frisby.

Por tal razón, Frisby España, no solo dijo que buscaría otros proveedores, sino que mostró una posición que sonó arrogante, al expresar que buscará “otras alternativas que valoren la oportunidad de crecimiento y desarrollo que representa la llegada de Frisby España al mercado europeo”.

En un principio, Frisby España había manifestado: “nuestro milkshakede Chocoramo se elabora con productos originales de Chocoramoficial y Productos Ramo. La mención de la marca es meramente descriptiva y no constituye un uso indebido”, aseguró en su momento.

JUAN VALDEZ - AEROPUERTO EUROPEO | Foto: JUAN VALDEZ - AEROPUERTO EUROPEO

Se refirió a Juan Valdez

De igual manera, a través del comunicado emitido, Frisby España se refirió a la también marca colombiana Juan Valdez, una de las nacionales más posicionadas en el mundo. En ese sentido, la compañía española dijo que lamentaba la decisión de la tienda de los caficultores colombianos, que “decidió no colaborar con nuestra compañía debido a la polémica generada por terceros”, aseguró, en referencia a la disputa jurídica que hay con Frisby de Colombia.

En su comunicado, la compañía española de nuevo puso argumentos con los que muestra estar convencida de que quienes perderían serían las compañías colombianas. “Los aprovisionamientos inicialmente previstos habían representado una fuente económica significativa para las empresas concernidas, generando riqueza para sus países de origen y la creación potencial de empleos directos”.

Ramo desmiente a Frisby España y aclara polémica por uso de su producto en una malteada. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con foto de: (@frisby_es)

¿Le quedará difícil encontrar aliados en Colombia?

En el comunicado emitido frente a su decisión con Chocoramo y la mención que hizo de Juan Valdez, Frisby España anunció que abre formalmente una convocatoria a proveedores “de ponqué, bizcochos o productos equivalentes de alta calidad de América Latina o de cualquier otra región”.

Enfatizó en que lo que busca es “excelencia, autenticidad y el orgullo de su oficio”.