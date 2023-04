Grupo Nutresa denunció posible ataque de ‘ransomware’ a sus sistemas

El Grupo Nutresa, empresa líder en alimentos de Colombia, informó que ha identificado un evento de posible ransomware en sus sistemas informáticos. Según el comunicado emitido por la compañía, hasta el momento no se ha evidenciado un compromiso a la integridad de los datos de la Organización ni de la información de sus clientes, proveedores, consumidores y demás grupos relacionados.

El protocolo de seguridad establecido por la compañía para este tipo de incidentes fue activado de inmediato para mitigar el potencial impacto del ataque. La empresa también ha designado un equipo técnico especializado que continuará monitoreando la situación e implementando las medidas necesarias para proteger los sistemas y la información de la organización.

Es importante destacar que el ransomware es un tipo de malware que se utiliza para cifrar los archivos de un sistema informático y exigir un rescate a cambio de la clave de descifrado. Este tipo de ataque ha sido cada vez más común en los últimos años, y puede ser muy perjudicial para las empresas si no se cuenta con medidas de seguridad adecuadas.

Por lo tanto hizo un llamado a sus clientes, proveedores y demás grupos relacionados para que estén atentos a cualquier actividad inusual en sus cuentas y sistemas informáticos. Además, recomendó que se utilicen medidas de seguridad adicionales como la verificación de la autenticidad de los correos electrónicos y la protección con contraseñas seguras.

“Cabe resaltar que Grupo Nutresa es una compañía que se preocupa por la seguridad y la protección de los datos de sus clientes, proveedores, consumidores y demás grupos relacionados. La empresa ha invertido en tecnología y en la implementación de políticas de seguridad informática para garantizar la confidencialidad e integridad de la información que maneja”, señaló por medio de un comunicado.

Por último esta compañía señaló que está trabajando para solucionar el evento de posible ransomware en sus sistemas informáticos y que ya fue activado su protocolo de seguridad y ha designado un equipo técnico especializado para monitorear la situación y tomar las medidas necesarias para proteger sus sistemas y la información de la organización. Se recomienda a los grupos relacionados estar alerta a cualquier actividad inusual y tomar medidas de seguridad adicionales.

¿Cómo fortalecer la ciberseguridad en las empresas?

1. Usar antivirus: El uso de un programa antivirus es básico para utilizar una computadora. Así estará protegido de virus, spyware y demás amenazas. Un solo equipo desprotegido puede afectar la seguridad de toda la empresa.

2. Asegurar las redes empresariales: Usar un buen firewall para proteger el acceso a la red privada y que cifre la información que se envíe por la red es vital. De lo contrario, cualquiera podría entrar desde el exterior y curiosear libremente por todos los dispositivos conectados a ella.

3. Proteger la red Wifi: Usar una contraseña fuerte y no compartirla con cualquiera. En caso de tener visitas a menudo y querer darles acceso a Internet mientras están en la empresa, requiere configurar una red para invitados. Lo más seguro es ocultar la SSID de la red, que reconozca el nombre para conectarse a ella por primera vez. Tener en cuenta que las redes públicas gratuitas pueden ser muy inseguras.

4. Mantener los equipos actualizados: Lo normal es que los fabricantes del software publiquen regularmente actualizaciones de sus programas. Comprobar que el sistema operativo como las aplicaciones que se utilicen cuenten con los últimos parches de seguridad y, por supuesto, que la base de datos del antivirus esté actualizada.

5. Usar contraseñas seguras: No usar contraseñas como “123456″, ni nombres de hijos o mascotas como clave. De hecho, lo mejor es usar cadenas de caracteres aleatorias que incluyan letras, números y otros símbolos menos habituales.

6. No usar discos externos o USB sin tener clara su procedencia: Deshabilitar la ejecución automática tanto de almacenamiento USB como de discos ópticos y que el antivirus las examine cuando se conecten.

7. El acceso al equipo es exclusivo y personal: No prestar computadoras a cualquiera y controlar el acceso físico a los equipos por parte de personal no autorizado.

8. No descuidar los dispositivos móviles: Portátiles, smartphones y demás dispositivos móviles son candidatos a ser objeto de robo o pérdida. En el caso del teléfono, no hay que olvidar que se trata de una auténtica computadora que contiene gran cantidad de información sensible. Tener extrema precaución porque unos pocos segundos frente a un móvil desbloqueado, pueden ser suficientes para un intruso cibernético.