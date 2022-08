La idea del empresario Mario Hernández para Providencia tras su reconstrucción

La reconstrucción del archipiélago de San Andrés y Providencia es un tema que ha estado en el centro de la agenda y los debates en el país los últimos días, luego de que se conociera el valor que pagó el gobierno del expresidente Iván Duque por cada vivienda que fue entregada a los damnificados del huracán Iota.

Esta zona insular también ha sido mencionada en medio del debate por lo que vendrá para sus habitantes luego de la reconstrucción, que si bien no ha terminado del todo, según los expertos y autoridades, ya se tiene lo necesario para que marche con fuerza el proceso de recuperación económica de estas dos poblaciones.

Una de las ideas que más ha llamado la atención llegó por medio de las redes sociales, desde la cuenta del empresario Mario Hernández, quien dijo que hay que aprovechar las características geográficas de este lugar para impulsar la industria turística y lograr que cada vez más personas vayan a visitarla.

Ya esta reconstruido providencia volvámoslo un centro turístico es una isla bellísima ! Ejecución — Mario Hernandez (@marioherzam) August 23, 2022

“Ya está reconstruido providencia, volvámoslo un centro turístico, ¡es una isla bellísima!”, dijo el empresario santandereano.

Actualmente, el Gobierno nacional se encuentra en la etapa final del proceso de reconstrucción del archipiélago de San Andrés y Providencia, especialmente la segunda población, luego de que se viera seriamente afectada por el paso del huracán Iota en 2020, que dejó cuatro personas fallecidas y más de 6.000 damnificadas.

El varillazo de Mario Hernández a Gustavo Bolívar

Según el presidente Gustavo Petro, cada vivienda reconstruida en Providencia le costó a la nación 600 millones de pesos, cifra que ha sido criticada por el mismo mandatario nacional y otras personalidades que la califican de exagerada, comparándola con el valor promedio de una casa en otras regiones del país.

El costo promedio de estas casas hechas en concreto en la reconstrucción de Providencia ha sido de 600 millones de pesos. pic.twitter.com/bTYQvHNh78 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2022

Para el caso de Petro, el jefe de Estado dijo que este valor exagerado es consecuencia de que la reconstrucción “se hizo alrededor del concreto y no del ser humano. Se hizo alrededor de imponer los criterios desde Bogotá y no de apoyarse en la comunidad raizal y su cultura”. Otra persona que se pronunció fue el senador oficialista, Gustavo Bolívar, quien luego de hacer sus cálculos, sostuvo que la construcción de una casa no vale tanto como se conoció recientemente y denunció la posible existencia de sobrecostos.

“Conozco precios de materiales y mano de obra. Esta casa, que no necesita lote porque lo aporta el dueño, se hace con 60 millones y menos. Sumemos 30 de flete por la distancia=90 mlls. Jamás 640 millones. Duque: #ElGobiernoMásCorruptoDeLaHistoria”, dijo el parlamentario.

Pueden construir casas a ese precio y entregársela a los que no tienen vivienda ! — Mario Hernandez (@marioherzam) August 23, 2022

Recientemente, la Contraloría llevó a cabo una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial a los proyectos para la reconstrucción y reactivación económica de Providencia, dejando en evidencia 23 hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen una presunta connotación fiscal por un valor total de 2.170 millones de pesos.

No obstante, el mensaje de Bolívar fue criticado por el empresario Mario Hernández, quien lo invitó a que construya casas a ese precio y piense también en las personas de escasos recursos que aún no tienen un techo digno para vivir.

¿Qué encontró la Contraloría?

La polémica por los altos costos que tuvieron las viviendas que se construyeron en Providencia luego del paso del huracán Iota en noviembre de 2020 sigue creciendo en el país, y esta vez por cuenta de un informe revelado por la Contraloría General de la República.

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría reveló que en uno de los contratos de obra (1621 de 2020) se identificaron situaciones relacionadas con el pago de mayores valores al contratista por la ejecución.

En particular, por el reconocimiento como ítem no previsto de costos por 1.549 millones de pesos, correspondientes a pagos por logística y transporte de equipos y maquinaria, los cuales ya estaban incluidos dentro de los precios unitarios ofertados por el contratista en su propuesta económica para la ejecución de los ítems de obra, conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones.

También se aprobó un mayor valor al contratista por 620 millones de pesos por el transporte del material requerido para la instalación de elementos de madera plástica para el tablero de una pasarela. Estas dos situaciones generaron dos hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor total de 2.170 millones de pesos.