La marca deportiva Nike abandona definitivamente Rusia por guerra en Ucrania

El gigante estadounidense de equipamiento deportivo Nike anunció este jueves que abandona definitivamente el mercado ruso y no tiene la intención de volver a abrir sus tiendas, cerradas inicialmente de forma temporal tras las sanciones contra Moscú por su ofensiva contra Ucrania.

Nike su sumó a una creciente lista de empresas occidentales, incluyendo McDonald’s y Starbucks, que se retiraron del mercado ruso debido a la guerra en Ucrania que inició el pasado 24 de febrero y ya completa cuatro meses.

“Nike Inc. ha decidido abandonar el mercado ruso. Por consiguiente, Nike.com y la aplicación móvil Nike ya no estarán disponibles en esta región. Las tiendas Nike cerraron recientemente de manera temporal y ya no volverán a abrir”, afirmó el grupo en su web rusa.

Además, manifestó que “nuestra prioridad es asegurarnos de apoyar completamente a nuestros empleados mientras reducimos nuestras operaciones de manera responsable en los próximos meses”. Los ingresos de Nike en la región de Europa, Medio Oriente y África sumaron 11.500 millones de dólares, el 26 % de sus ventas totales en 2021.

El pasado 25 de mayo el gigante estadounidense había anunciado la suspensión de las ventas en sus tiendas asociadas en Rusia. También hizo oficial la interrupción de todas sus sociedades con vendedores minoristas de ese país, dos meses después de haber cerrado temporalmente sus propios comercios debido a la invasión de Ucrania.

Por lo tanto, los acuerdos de distribución que tenía Nike con sus dos principales socios comerciales en Rusia llegaron a su fin el 26 de mayo, en especial con el grupo Inventive Retail Group (IRG), que gerenciaba las tiendas Up & Run, un total de 37 en ese país.

El despliegue de tropas en Ucrania desde el 24 de febrero, ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, ha provocado sanciones internacionales sin precedentes, como una forma de presionar a esta potencia mundial para que frene sus ataques. Sin embargo, también han desatado un éxodo de empresas extranjeras, incluyendo grandes marcas como H&M, Adidas e Ikea.

McDonald’s vendió sus restaurantes en Rusia

El gigante estadounidense de comida rápida McDonald’s, que cerró sus establecimientos en Rusia a inicios de marzo, anunció el pasado 16 de mayo su retiro definitivo de este país y puso en venta todas sus operaciones, en reacción a la invasión en Ucrania.

Por lo tanto, la compañía inició el proceso para vender toda su cartera de restaurantes en Rusia a un comprador local porque “la crisis humanitaria causada por la guerra en Ucrania y el precipitado e impredecible entorno operativo” hizo que la continuidad del negocio ya no fuera sostenible.

Una semana después de este anuncio, las autoridades de Moscú anunciaron la reapertura de los locales bajo una nueva razón social o marca, ya que McDonald’s no autorizó el uso del logotipo y la marca al nuevo dueño de los restaurantes.

Los restaurantes se rebautizaron como ‘Vkousno i tochka’, que quiere decir “Delicioso punto”. - Foto: AFP

El alcalde de la ciudad, Serguéi Sobianin, dijo que el negocio se podría retomar, en tanto que cerca del 98 % de los productos y tecnologías empleados en dichos locales son de origen ruso, lo que permitirá seguir prestando los servicios sin ningún contratiempo.

El negocio fue vendido al multimillonario ruso Alexander Govor, quien decidió rebautizar los restaurantes como Vkousno i tochka, que quiere decir “Delicioso punto”. Además, anunció que los 51.000 exempleados de McDonald’s en toda Rusia conservarán sus puestos de trabajo.

El empresario tiene 62 años y operaba desde 2015 bajo la franquicia McDonald’s 25 restaurantes en varias ciudades de Siberia, hasta que llegó a un acuerdo de compra del negocio el pasado 19 de mayo pasado. Su plan no solo es abrir nuevamente los 850 restaurantes, sino también desarrollar otros nuevos.

*Con información de la AFP