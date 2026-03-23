Brasil presentó la camiseta que utilizará en el Mundial 2026: rinde homenaje a histórico momento de la ‘canarinha’

El Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, sigue calentando motores; por un lado, se viene el repechaje para definir los seis equipos que faltan para completar las 48 selecciones que disputarán el trofeo a partir del 11 de junio, y por otro están las fechas de partidos amistosos, en las que muchas selecciones darán rodaje a sus equipos.

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El italiano Carlo Ancelotti, técnico de la selección de Brasil. Foto: AP

De igual forma, se están ultimando detalles logísticos en los países sede para que tanto jugadores como cuerpos técnicos y aficionados puedan disfrutar de una fiesta deportiva de alto nivel.

En medio de este proceso, los equipos también comienzan a definir sus indumentarias para el Mundial 2026, con el fin de impulsar sus estrategias de mercadeo y seguir generando expectativa en torno al evento deportivo más importante del mundo.

Una de las selecciones que ha dado a conocer el uniforme que utilizará en el llamado United 2026 fue Brasil, la pentacampeona del mundo y uno de los equipos llamados a ser protagonistas del certamen.

Junto con su aliado Nike, presentaron la nueva piel de la selección brasileña, la cual respeta los colores tradicionales e incluye algunos detalles que evocan la camiseta de 2002, con la que el equipo consiguió su última Copa del Mundo y la quinta en su palmarés.

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El video utilizado por la firma que la fabrica incluyó ritmos propios de la cultura brasileña y generó un marco emotivo para seguir motivando a la afición que acompañará a la Canarinha en el próximo Mundial.

“Nike presenta el jersey de local de Brasil 2026. Este kit, uno de los uniformes más reconocibles del fútbol, encarna la belleza natural del país y el estilo de juego enérgico del equipo”, comparte la marca estadounidense en su página web.

Colombia presentó la segunda camiseta para el Mundial 2026

Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol presentaron oficialmente la nueva camiseta visitante de la Selección Colombia, la prenda que acompañará al equipo nacional durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La nueva camiseta alternativa, según sus creadores, nace de la inspiración de costa a costa, rindiendo homenaje a la biodiversidad del país y a los dos océanos que rodean el territorio colombiano. El diseño combina los tonos profundos del océano Pacífico con matices más luminosos que evocan el mar Caribe, creando una composición visual que simboliza el encuentro entre ambos mares.

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Jorge Carrascal con la camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial United 2026 Foto: Foto de adidas suministrada a SEMANA

Tom V., Sr. director brand activation de Adidas Colombia, afirmó: “Esta camiseta representa una nueva forma de conectar el fútbol con la cultura. Nos inspiramos en los dos mares que rodean a Colombia para crear un diseño que refleja identidad y energía, al tiempo que expresa la manera en que el fútbol hoy trasciende la cancha y se integra con la cultura y el estilo de los aficionados”.