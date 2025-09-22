¿Les llegó competencia a Tiendas D1, Ara e Ísimo? Este es el nuevo supermercado con precios bajos en Colombia

Desde hace algunos años, los colombianos han podido encontrar nuevos actores en el mercado nacional, los cuales les brindan la posibilidad de acceder a productos novedosos y a un precio más bajo.

Compañías como D1, Ara e Ísimo cuentan con miles de usuarios diarios que han visto en estos comercios un aliado para lograr un mayor rendimiento de sus finanzas.

La marca cuenta con miles de tiendas en el país. | Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

Estas empresas basan su modelo de producción y distribución en negocios directos con los proveedores, lo cual les permite controlar la calidad de sus productos y ofrecerlos a precios competitivos.

Hace algunas semanas, se conoció que un nuevo comercio llegaría al país para competir con las empresas que dominan el mercado colombiano, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas a los consumidores.

Por medio de una serie de tiendas, Mercatus9 buscará atraer a los colombianos y ofrecer su portafolio de productos en las principales ciudades.

La marca nació en medio de la pandemia, inicialmente a través de medios digitales, ofreciendo productos bajo el modelo de contraentrega. Tras su buena acogida, sus propietarios decidieron dar el paso a las tiendas físicas, con la apertura de diversas sedes en Bogotá y Medellín.

El concepto de la marca se basa en tiendas que llevan el nombre de ciudades reconocidas de Asia, lo cual facilita que las personas identifiquen el punto de venta más cercano a sus hogares.

Además, a través de las redes sociales, se comparten ofertas, recomendaciones gastronómicas y otros contenidos que hacen parte de la propuesta de valor de la marca tras su llegada al país.

El modelo de negocios de estas marcas permite ofrecer productos a precios bajos. | Foto: Colprensa

Se debe señalar que las marcas con mayor trayectoria comercial en Colombia cuentan con más de 2.000 tiendas operativas. Por ello, las nuevas marcas deberán atravesar un proceso de consolidación antes de poder competir directamente en el mercado nacional.

Modelo de negocio

Estas empresas se enfocan en ofrecer productos a precios más bajos que la competencia, aprovechando las economías de escala y un enfoque en la eficiencia operativa.

Por otro lado, utilizan una estrategia de precios con bajo margen, pero con un volumen alto de ventas. Además, su diseño está pensado para facilitar una compra rápida y eficiente.