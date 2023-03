Liquidación del Silicon Valley Bank también está golpeando a los emprendimientos colombianos

- Foto: NurPhoto via Getty Images

Desde el pasado viernes 10 de marzo, el mundo financiero en los Estados Unidos se encuentra en alerta tras el anuncio de liquidación de su decimoquinto banco más grande, el cual era parte del corazón tecnológico en este país y sucumbió ante las subidas de tasas de las últimas semanas por parte del Sistema de la Reserva Federal (Fed), que es el banco central de ese país.

Esto ha hecho que los ciudadanos se endeuden menos para evitar una crisis en los próximos meses, alentando el fantasma de una recesión.

Todo empezó la noche del miércoles 8 de marzo tras el anuncio de la liquidación de Silvergate Bank, un pequeño banco regional que se había convertido en el destino favorito de la comunidad de las criptomonedas. La entidad con sede en La Jolla, California, y que sufrió una serie de reveses en el cripto-universo, particularmente con la debacle de la plataforma FTX, tuvo que enfrentar una ola de retiros de fondos que la dejó imposibilitada de cumplir con sus compromisos.

Los representantes de la FDIC, Luis Mayorga e Igor Fayermark, hablan con clientes fuera de la sede del Silicon Valley Bank en Santa Clara, California, EE. UU. - Foto: REUTERS

Esa misma noche, otro banco mucho más grande, el Silicon Valley Bank (SVB), anunció que también estaba sufriendo retiros masivos tras ser uno de los favoritos de buena parte del sector tecnológico emergente. El SVB padeció la desaceleración de la nueva economía, estando bajo presión, como el resto de los bancos, por el fuerte endurecimiento monetario de la Reserva Federal.

Esta situación también le ha pasado factura a los emprendimientos colombianos, especialmente de aquellos que tenían sus inversiones en el gigante estadounidense, como fue el caso de Alexander Torrenegra, conocido por ser parte del equipo del programa televisivo Shark Tank Colombia, quien es un referente del mercado tecnológico y el desarrollo de startups en el mundo.

Por medio de sus redes sociales, Torrenegra contó las consecuencias que vivió en carne propia por este caso.

Esta situación también le ha pasado factura a los emprendimientos colombianos, especialmente de aquellos que tenían sus inversiones en el gigante estadounidense, como fue el caso de Alexander Torrenegra. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Silicon Valley Bank (SVB) en estos momentos está bajo control de las autoridades estadounidenses por “insolvencia”, siendo una institución tecnológica golpeada por el decaimiento de ese sector.

El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI) cerró el SVB, con sede en ese estado, y nombró a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) como depositaria de los fondos del banco, informó la agencia federal el viernes 10 de marzo de este año.

Alexander Torrenegra - Foto: Cortesía Torre

El DFPI “tomó posesión del Silicon Valley Bank, citando inadecuada liquidez e insolvencia”, señaló la agencia californiana. Esta situación generó, por supuesto, que diferentes inversionistas se vieran afectados, como Torrenegra, que indicó que vivió momentos de angustia desde el pasado jueves 9 de marzo.

“Entre 2013 y 2023, todo bien. Jueves, 9 AM: en un chat con más de 200 fundadores de empresas tecnológicas (la mayoría en el Área de la Bahía), empiezan a surgir preguntas sobre SVB. 10 AM: algunos sugieren sacar el dinero de SVB por seguridad. No hay inconvenientes”, trinó el inversionista colombiano, en sus primeros mensajes.

Y así mismo siguió relatando cómo sucedieron los hechos, conforme iba pasando el tiempo y como iba empeorando la situación, que llevó a los clientes a retirar sus fondos. Torrenegra indicó que cuando comenzó el pánico comenzaron a buscar la forma de sacar el dinero de sus dos empresas y sus ahorros.

“12:38 PM: Las transferencias a Ameritrade están hechas. La 1ª compañía está a salvo. 12:45 PM: Firmamos decenas de documentos -sin leerlos- y completamos la apertura de una cuenta bancaria personal en UBS”.

“13.30 PM: SVB es un banco sólido. Conozco a su director general, Greg Becker. Creo que se trata de un problema temporal causado principalmente por el pánico de la gente. Se recuperarán. Compró acciones de SVB a precios que considero significativamente bajos. 14:09 PM: Una de las transferencias de la otra empresa se realiza”, agregó.

Trino de Alexander Torrenegra - Marzo 13 - Foto: Tomada de @torrenegra

“3:00 PM: Mis charlas con fundadores tecnológicos de América Latina empiezan a ponerse al día. 16:05 PM: SVB nos llama. Nos dice que nuestros ahorros se transferirán el mismo día, como habíamos solicitado. 16:10 PM: Nos subimos a un avión para regresar a San Francisco”, sigue la explicación.

“11:50 PM: Aterrizamos. Nos enteramos de que la segunda transferencia para la segunda empresa aún no se ha procesado. Peor aún, la transferencia para sacar nuestros ahorros personales del SVB sigue en espera”, indicó en Twitter el inversionista.

También relató lo que pasó al día siguiente, incluso hizo una reflexión sobre el mundo material y que pese a que perdió parte de sus ahorros, ahora debe ocuparse de la ejecución de sus empresas sin dejar de persistir.

“Todo el día: Esperar y hacer frente a la ansiedad. Ayudar a otros empresarios. Compartir lo que sabemos. Responder a las preguntas de los inversionistas. 4:00 PM: Me doy cuenta de que el dinero para la empresa con la transferencia pendiente está a salvo. Estará disponible a partir del lunes”, expresó en otros tuits.

“Desafortunadamente, para nuestros ahorros personales, solo una parte está a salvo. Es posible que recuperemos la mayor parte del dinero. El porcentaje, sin embargo, sigue sin estar claro. Puede tomar años. 5:00 PM: Juego con los niños. Me ayudan a olvidarme del mundo material. Por la noche: Reflexionar. ‘¿Qué he hecho mal?’. ‘¿Soy lo bastante bueno para hacer lo que hago?’. Abrazo a Tania”, puntualizó.

La quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) bloqueó decenas de miles de millones de dólares depositados allí por start-ups y fondos de capital privado, lo que hace temer una onda expansiva en todo el sector tecnológico. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La declaración de quiebra permitirá que cada cliente recupere hasta 250.000 dólares, el máximo garantizado por la FDIC, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Pero, según el informe anual de SVB, la parte de los depósitos no asegurados ascendía a aproximadamente el 96% del total de los 173.000 millones de dólares confiados al banco.