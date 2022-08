Lo último | Alto riesgo de que Justo & Bueno pase a liquidación: proveedor haría nueva propuesta en audiencia pública

En una audiencia pública que se realizará este jueves se define la suerte de Justo & Bueno. Después de un extenso plazo para reanudar la audiencia de liquidación, la cual fue suspendida en espera de un salvamento a petición de un grupo de proveedores que hablaron de juntar esfuerzos para capitalizar el negocio, el panorama ahora es más gris que nunca.

Advirtiendo la amenaza para el salvamento, Alfonso Giraldo, a nombre de Lobbyng & Consulting, envió una carta dirigida a proveedores, empleados y arrendadores, la cual fue conocida por SEMANA.

En la misiva, luego de que uno de los posibles inversionistas (Marco Monroy) se retirara de la lista de los interesados en salvar a Justo & Bueno, Giraldo se adelantó y, tras advertir que podría no darse vía libre al salvamento, expuso un nuevo camino.

La carta pone de presente el hecho de que, en las últimas semanas, “surgieron riesgos económicos y coyunturales que podrían llevar a que no sea factible el escenario que hemos planteado. Sin embargo, estamos atentos y expectantes a conocer en la audiencia, el piso sobre el cual estaríamos realmente trabajando”.

Liquidación inminente

En el momento en que el juez que lleva el caso de Justo & Bueno para adelantar el trámite de liquidación, luego de que no se diera la posibilidad de una reorganización empresarial para pagar la deuda, surgió una alternativa que entusiasmó a unos y molestó a otros. Varios proveedores, que están en la lista de los muchos acreedores que no reciben pagos desde hace varios meses, alzaron la mano para proponer una estrategia de salvamento. Las tensiones durante este tiempo no han parado. Cientos de los arrendadores se abrieron y dijeron que no daban más, que no estaban interesados en el salvamento, sino en el retorno de sus locales. Entre tanto, miles de trabajadores aceptaron continuar sus actividades laborales, para que las puertas de las tiendas continuaran abiertas, a cambio de un acuerdo de pago diario, amortizado con las ventas.

Dentro del listado de proveedores acreedores, Marco Monroy, de la firma MGM Sustainable Energy y Alfonso Giraldo eran los más animados con el salvamento. Sin embargo, el 31 de julio Monroy hizo uso de su derecho al desistimiento de la idea de invertir bajo una fórmula prevista para que Justo & Bueno continuara su operación y los proveedores siguieran abasteciendo las tiendas aún en medio de las deudas.

Monroy argumentó en el momento de renunciar que veía poco viable un salvamento, toda vez que, “al revisar el inventario exigido en la norma donde se evidencia un incremento diario superior a mil millones de pesos en los gastos de administración y el tiempo transcurrido desde la suspensión de la liquidación hacen que en nuestro entender no resulte viable el pago del valor mínimo del salvamento como tesis responsable de inversión”.

Agregó que “estudios exhaustivos realizados por un equipo de especialistas del sector durante los últimos seis meses y especialmente con fundamento en el inventario del liquidador, concluyeron que los retornos esperados con una posible inversión de la cuantía que exigiría la operación de salvamento, no son conmensurables con el nivel de riesgo, incertidumbre y el gran esfuerzo que la reactivación implica”.

Mercadería Justo y Bueno tendrá una audiencia pública para explicar incumplimientos en obligaciones crediticias dentro del proceso de reorganización. - Foto: Justo & Bueno

¿Podrá extenderse el plazo?

Todos esos argumentos tendrán que ser analizados en la audiencia en la que Giraldo, según la carta enviada a los actores del proceso que cursa alrededor de Justo & Bueno, pondría otra alternativa de solución, si no se da el salvamento.

“Queremos anunciarles que, de no darse el salvamento, tenemos la firme decisión de construir una nueva oportunidad para todos, integrando las voluntades, esfuerzos y trayectoria de los diversos actores que hicieron parte de Justo & Bueno”.

Agregó que “si no fuese posible el salvamento, a finales de la próxima semana daríamos a conocer la nueva propuesta”.

No obstante, con fuentes cercanas al proceso, SEMANA conoció que ya no habría más plazo, que la reanudación de la liquidación sería inminente. Aún así, de acuerdo con las normas sobre este tipo de situaciones, dentro de la liquidación pueden surgir propuestas de negocios que, uniendo cualidades y experiencias, en un nuevo negocio, evitaría la ruina de muchos empresarios involucrados en la dificultad financiera de Justo & Bueno. Sin embargo, Mercaderias J&B tendría que liquidarse.